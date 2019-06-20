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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

В блогах: с высоты птичьего полета

В блогах: с высоты птичьего полета

Блогер Наталья Ширяева в ЖЖ-сообществе «Самарский край» рассказала, что «давно хотела попасть на выставку фотографов-пилотов Андрея Вострова и Валерия Безрученко, которые сделали Самаре настоящий подарок». «Три года они фотографировали лучшие места на Волге с высоты птичьего полета. Эти снимки 
20 июня 2019, 09:30
Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»

В конце следующего года в Самарской области из состава нацпарка «Самарская Лука» могут исключить несколько населенных пунктов. В частности, речь идет о тех селах, которые относятся к Жигулевску - Ширяево, Бахилова Поляна, Зольное, Богатырь, Солнечная Поляна. При этом сам городской 
20 июня 2019, 05:30
В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей

Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. 
20 июня 2019, 04:52
Монеточка снимется в фильме про Грушу

Монеточка снимется в фильме про Грушу

Режиссер фильма «Горько!» Жора Крыжовников снимет фильм про семью, которая едет на Грушинский фестиваль. Рабочее название для картины - «Дорога на Джомолунгму», а продюсером выступит Илья Стюарт. По словам Крыжовникова, это будет солнечная история про семью - родителей и троих 
20 июня 2019, 04:19
В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку

В среду, 19 июня, в Октябрьске произошла авария с пострадавшими. Вечером 23-летняя девушка на ВАЗ-21101 ехала около дома № 34 по улице Макаренко. По версии полицейских, она не сумела справиться с управлением и врезалась в иномарку Renault Sandero, которая в 
20 июня 2019, 01:43
Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет

В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных 
19 июня 2019, 08:45
25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

В столице 63-го региона будут судить 25-летнего уроженца Казахстана, который прибыл в Россию из Чехии с внушительным «багажом» - он прихватил с собой 50 тысяч незадекларированных евро (больше 3,5 млн рублей). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек осознавал, что 
19 июня 2019, 02:39
Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона простились с бизнесменом Михаилом Косовым. Он получил известность благодаря своему амбициозному проекту - девятиэтажному торговому центру «Галерея Атриум» на улице Ленинградской в Старой Самаре. Предприниматель умер 12 июня в возрасте 50 лет.  
18 июня 2019, 05:33
Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»

Накануне в Борском районе произошла автомобильная авария, в которой пострадали три женщины. Вечером на 28 километре трассы «Отрадный — Богатое - Борское» 20-летний водитель иномарки Mazda 6 выехал на встречную полосу, не заметив вазовскую легковушку. Чтобы избежать ДТП, водитель второй 
18 июня 2019, 04:57
В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России. Этого человека подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия, 6 июня во время оперативных мероприятий, которые проводили 
18 июня 2019, 08:42
Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб

В понедельник, 17 июня, на 988 километре трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти произошла трагедия. «Лада Ларгус» с номерами Тверской области врезалась в машину сопровождения дорожных служб -  полуприцеп. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водитель 
17 июня 2019, 10:16
В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами

В понедельник, 17 июня, на 3 километре самарской обводной дороги в Волжском районе случилось три ДТП. По информации регионального ГУ МВД России, в 07:40 столкнулись три иномарки - Ford C-MAX, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. Затем сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали еще 
17 июня 2019, 04:48
В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»

В понедельник, 17 июня, в Автозаводском районном суде Тольятти стартовал судебный процесс по нашумевшему делу «маньяка с ножом». На скамье подсудимых оказался 22-летний местный житель Артем Семенов. Его обвиняют в серии нападений на женщин из хулиганских побуждений. Государственное обвинение по 
17 июня 2019, 01:38
По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился 
14 июня 2019, 06:20
71-летняя драгдилерша из Чапаевска отправится за решетку на 10 лет

71-летняя драгдилерша из Чапаевска отправится за решетку на 10 лет

Перед судом в Чапаевске предстала 71-летняя местная жительница. Ее подозревали в незаконном сбыте и покушении на продажу наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2017 и январе 2018 пенсионерка дважды продала наркотическое вещество - героин массой 0,40 
14 июня 2019, 08:44
В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса

В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из 
14 июня 2019, 08:16
В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке

В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была 
10 июня 2019, 11:35
В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских

В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) 
17 мая 2019, 08:50
Бывший опер из Тольятти заплатит почти 3 млн рублей штрафа

Бывший опер из Тольятти заплатит почти 3 млн рублей штрафа

В Самарской области вступил в силу приговор Ставропольского районного суда в отношении 34-летнего бывшего старшего оперуполномоченного отдела выявления и раскрытия преступлений по Автозаводскому району УМВД по Тольятти. Его подозревали в получении взятки, сообщили пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
30 апреля 2019, 02:12
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