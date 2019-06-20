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В блогах: с высоты птичьего полета
Блогер Наталья Ширяева в ЖЖ-сообществе «Самарский край» рассказала, что «давно хотела попасть на выставку фотографов-пилотов Андрея Вострова и Валерия Безрученко, которые сделали Самаре настоящий подарок». «Три года они фотографировали лучшие места на Волге с высоты птичьего полета. Эти снимки …
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20 июня 2019, 09:30
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Село Ширяево могут исключить из состава нацпарка «Самарская Лука»
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20 июня 2019, 05:30
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В Жигулевске мужчина захватил 600 кв.м. от участка соседей
Судебные приставы вмешались в непростую ситуацию в Жигулевске. Местный житель ставил забор на своем участке и «отхватил» 600 кв.м. земли, принадлежащей его соседям. Во время суда предприимчивого мужчину обязали освободить незаконно занятые квадратные метры. В отношении него завели исполнительное производство. …
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20 июня 2019, 04:52
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Монеточка снимется в фильме про Грушу
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20 июня 2019, 04:19
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В Октябрьске девушка на «десятке» врезалась в стоящую перед «зеброй» иномарку
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20 июня 2019, 01:43
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Самарец, который изнасиловал и убил 7-летнюю девочку, получил 20 лет
В среду, 19 июня, Советский районный суд вынес приговор жителю Самары Николаю Захарову. Мужчину обвиняли в изнасиловании и убийстве ребенка. Его признали виновным в убийстве малолетнего с целью скрыть другое преступление, изнасиловании, совершенном с использованием беспомощного состояния потерпевшей и иных …
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19 июня 2019, 08:45
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25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро
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19 июня 2019, 02:39
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Родные самарского бизнесмена Михаила Косова предполагают, что его могли убить
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18 июня 2019, 05:33
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Под Самарой после ДТП с Mazda 6 опрокинулась «семерка»
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18 июня 2019, 04:57
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В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану
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18 июня 2019, 08:42
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Смертельное ДТП под Тольятти: «Ларгус» столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб
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17 июня 2019, 10:16
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В Волжском районе зафиксировали три ДТП с семью машинами
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17 июня 2019, 04:48
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В Тольятти началось рассмотрение дела «маньяка с ножом»
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17 июня 2019, 01:38
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По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело
Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился …
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14 июня 2019, 06:20
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71-летняя драгдилерша из Чапаевска отправится за решетку на 10 лет
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14 июня 2019, 08:44
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В Самаре двух полицейских подозревают в получении более 1 млн рублей за крышевание игорного бизнеса
В Самарской области в поле зрения правоохранителей попали двое полицейских. 10 июня сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали силовиков при получении денег. Эти люди были оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самарской области, один из …
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14 июня 2019, 08:16
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В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке
В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была …
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10 июня 2019, 11:35
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В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских
В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) …
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17 мая 2019, 08:50
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Бывший опер из Тольятти заплатит почти 3 млн рублей штрафа
В Самарской области вступил в силу приговор Ставропольского районного суда в отношении 34-летнего бывшего старшего оперуполномоченного отдела выявления и раскрытия преступлений по Автозаводскому району УМВД по Тольятти. Его подозревали в получении взятки, сообщили пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
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30 апреля 2019, 02:12
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