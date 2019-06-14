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В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе

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Пятерых человек подозревают в организации подпольного покерного клуба в Самаре

Пятерых человек подозревают в организации подпольного покерного клуба в Самаре

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В блогах: о самарском «Лас-Вегасе»

В блогах: о самарском «Лас-Вегасе»

Блогер Дмитрий Ширяев заявляет, что самарский "Лас-Вегас" продолжает цвести махровым цветом. "Легкие деньги срубают владельцы теневого игорного бизнеса в Самаре. Не боятся никого и ничего. Максимальный выигрыш они сулят наивным игроманам. Игроманы, в свою очередь, верят в фортуну и "счастливый 

14 октября 2016, 09:42
Полиция закрыла нелегальный покерный клуб в Тольятти

Полиция закрыла нелегальный покерный клуб в Тольятти

В Автограде ликвидировано подпольное игорное заведение. Покерный клуб работал в Автозаводском районе города на ул. Полякова. Прибывшие в офис полицейские задержали около десяти человек, в том числе персонал.

Изъято два стола для игры в покер, около 700 вышек и несколько колод 

26 сентября 2014, 11:06
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