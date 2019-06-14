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71-летняя драгдилерша из Чапаевска отправится за решетку на 10 лет
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14 июня 2019, 08:44
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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы
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13 июня 2019, 03:27
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
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13 июня 2019, 12:36
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Более половины россиян покупают товары со скидками
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13 июня 2019, 11:48
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В Тольятти 17-летнего школьника поймали с кило наркотиков
В Автограде задержали 17-летнего юношу. Сейчас его подозревают в продаже наркотиков. Парень привлек внимание сотрудников Росгвардии, которые патрулировали лесопарковую зону в Комсомольском районе. Когда он увидел приближающихся правоохранителей, то попытался скрыться и выбросил из кармана куртки пакет с порошкообразным веществом. …
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13 июня 2019, 11:36
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Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки
В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 …
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13 июня 2019, 09:58
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Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей
Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные …
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11 июня 2019, 08:24
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Сотрудника компании из Новокуйбышевска убила труба на Ямале
Специалисты Государственной инспекции труда завершили расследование несчастного случая, жертвой которого стал житель Новокуйбышевска. Известно, что ЧП случилось 3 апреля в Ямало-Ненецком автономном округе. Во время работ по пневмоиспытанию участка трубопровода оторвалась приваренная заглушка.
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11 июня 2019, 05:55
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В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова
В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, …
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11 июня 2019, 02:04
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В Тольятти налоговик попался на миллионной взятке
В Автограде возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника налоговой службы. По версии следствия, главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 в марте 2019 года получил от директора проверяемой организации 1 млн рублей. Взятка была …
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10 июня 2019, 11:35
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В Самаре за взятку будут судить бывших полицейских
В суд Красноглинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего старшего оперуполномоченного группы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности и бывшего старшего оперуполномоченного отделения по обслуживанию оперативных зон отдела уголовного розыска ОП № 8 (Красноглинский район) …
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17 мая 2019, 08:50
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Бывший опер из Тольятти заплатит почти 3 млн рублей штрафа
В Самарской области вступил в силу приговор Ставропольского районного суда в отношении 34-летнего бывшего старшего оперуполномоченного отдела выявления и раскрытия преступлений по Автозаводскому району УМВД по Тольятти. Его подозревали в получении взятки, сообщили пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
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30 апреля 2019, 02:12
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В Сызрани иностранец пытался дать полицейскому 1000 рублей
В Сызрани фигурантом уголовного дела стал иностранец, который пытался подкупить полицейского. Его задержали сотрудники Сызранского ЛО МВД на транспорте. 40-летний пассажир поезда «Москва - Оренбург» ездил по России, нарушая миграционное законодательство - срок его пребывания истек, но он не отправился …
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29 апреля 2019, 05:52
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В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе
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18 декабря 2018, 08:15
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Пятерых человек подозревают в организации подпольного покерного клуба в Самаре
Пятерых жителей Самары подозревают в организации нелегальных азартных игр. Незаконной деятельность компания приятелей начала заниматься в 2018 году. В помещении дома №10 они организовали подпольный покерный клуб. Заведение функционировало до те пор, пока его не закрыли сотрудники полиции при силовой …
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19 февраля 2018, 08:05
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В блогах: о самарском «Лас-Вегасе»
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14 октября 2016, 09:42
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Полиция закрыла нелегальный покерный клуб в Тольятти
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26 сентября 2014, 11:06
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