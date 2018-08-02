12
11
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888b     d888   .d8888b.   888                 888       888    888 
 888       8888b   d8888  d88P  Y88b  888                 888       888    888 
 888       88888b.d88888         888  888                 888       888    888 
 88888b.   888Y88888P888       .d88P  888       88888888  88888b.   8888888888 
 888 "88b  888 Y888P 888   .od888P"   888          d88P   888 "88b  888    888 
 888  888  888  Y8P  888  d88P"       888         d88P    888  888  888    888 
 888 d88P  888   "   888  888"        888        d88P     888  888  888    888 
 88888P"   888       888  888888888   88888888  88888888  888  888  888    888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.

Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация 

2 августа 2018, 09:53
В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты

Прокуратура Отрадного направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животными.

По версии следствия, вечером 3 июня местный житель напал на щенка по кличке Дина во дворе многоквартирного дома по улице Нефтяников в Отрадном. Он нанес животному три 
1 августа 2018, 10:10
Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе

Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей. 
 
Автомобиль, оперативники ФСБ, 
1 августа 2018, 05:54
Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти

Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце  появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, 
1 августа 2018, 03:04
Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников

Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, 

4 июня 2018, 08:01
Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила 

28 мая 2018, 08:01
Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники

Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники

В Самаре чиновники готовы потратить почти 1 млн 400 тысяч рублей на сувениры с символикой города. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок. Речь идет о чайных наборах, картинах, подстаканниках, банных комплектах, галстуках и портмоне, визитницах и сувенирных куклах.
Победителем 

11 мая 2018, 02:08
Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров подписал закон, касающийся изменений доплат ушедшим на пенсию областным чиновникам. С 1 июня 2018 года доплаты к пенсиям из бюджета Самарской области будут получать только те чиновники, которые проработали в регионе не менее десяти 

11 мая 2018, 12:19
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх