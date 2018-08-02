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Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом
За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.
Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация …
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2 августа 2018, 09:53
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В Самарской области будут судить мужчину, который убил щенка черенком от лопаты
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1 августа 2018, 10:10
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Главу Фонда капремонта Самарской области подозревают в коммерческом подкупе
Еще один громкий коррупционный скандал в Самаре. Сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в коммерческом подкупе задержали временно исполняющего обязанности директора областного Фонда капремонта Михаила Архипова. По некоторым данным, сумма полученных им средств составила 220 тысяч рублей.
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1 августа 2018, 05:54
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Скелетированный труп мужчины нашли в колодце в Тольятти
Полицейские из Тольятти пытаются узнать, откуда в колодце появился труп человека. На страшную находку наткнулись в понедельник, 30 июля, в колодце частного дома по улице Энергетиков в микрорайоне Шлюзовой. Из него достали скелетированный труп неизвестного мужчины. Тело будут исследовать судмедэксперты, …
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1 августа 2018, 03:04
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Счетная палата усилит контроль за расходами чиновников
Счетная палата получит широкие полномочия на проверку расходов региональных властей. Правительство России утвердило соответствующие поправки в Бюджетный кодекс и готово внести их в Госдуму. Предположительно, изменения начнут действовать с 2019 года. Напомним, ведомство недавно возглавил Алексей Кудрин. По мнению экспертов, …
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4 июня 2018, 08:01
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Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани
Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила …
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28 мая 2018, 08:01
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Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники
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11 мая 2018, 02:08
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Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области
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11 мая 2018, 12:19