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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя

В Самаре полицейский смог помочь местному жителю во время ЧП: спас человека, который спокойно спал в горящей квартире. Участковый отдела полиции № 1 УМВД России по городу Самаре Билухаж Абубакиров шел по улице, когда увидел, что с балкона дома № 
28 сентября 2018, 04:50
В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф

В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф

В дежурную часть отдела полиции в Богатовском районе обратились трое местных жителей с заявлениями, что в отношении них распространяется недостоверная информация. По словам этих людей, некий мужчина разместил в интернете ложные сведения, порочащие их честь, достоинство и репутацию. Как рассказали 
28 сентября 2018, 02:53
В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей

Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится 
28 сентября 2018, 01:27
Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

На днях экипаж ДПС в составе инспекторов Алексея Матюшина и Николая Федюнина стал свидетелем потасовки, которая произошла около сквера на улице Некрасовской. Один мужчина стоял с двумя ножами и размахивал ими перед лицом своего оппонента.

Стражи порядка немедленно обезоружили нарушителя. После 

28 сентября 2018, 10:51
«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

В четверг днем, 27 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аврора» на улице Аэродромной в Самаре случилось ЧП: из-за порыва коммуникаций вода затопила второй этаж в районе ирландского паба Pub47. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик с места событий: вода залила пол на 
27 сентября 2018, 03:39
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
В «Курумоче» экстренно сел самолет

В «Курумоче» экстренно сел самолет

В ночь на 27 сентября в аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7. Борт летел из Москвы в Худжанд. В небе над Самарой одному из пассажиров стало плохо, и экипаж воздушного суда принял решение зайти на посадку. После приземления 
27 сентября 2018, 11:29
В Самаре возник затор из-за отключения светофора

В Самаре возник затор из-за отключения светофора

В среду, 26 сентября, на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре отключили светофор. По словам очевидцев, это серьезно осложнило движение транспорта. Около светофора какие-то работы вели специалисты, а на перекрестке стоял регулировщик. Между тем, «Самарадорсигнал» сообщил, что светофор 
26 сентября 2018, 09:12
В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе

В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе

В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
 
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры. 
 
- Нарушено электропитание светофоров по Московскому шоссе в районе ТЦ «Московский», по улице Алма-Атинской, Дальней, Ташкентской и Зои 
20 августа 2018, 10:55
В Самаре появился светофор на пересечении Победы и Пугачевской

В Самаре появился светофор на пересечении Победы и Пугачевской

В Самаре поставили новый светофор на пересечении улиц Победы и Пугачевский на выезде из города, в районе остановки транспорта «Хлебозавод». Местные жители не скрывают своей радости, поскольку из-за большого количества пешеходов на этом участке постоянно возникала пробка, особенно в час 
13 августа 2018, 05:28
Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.

«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за 

18 июля 2018, 10:19
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