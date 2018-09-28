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В Тольятти прекратились выбросы
В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались.
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28 сентября 2018, 05:24
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В Самаре полицейский забрался на балкон 4 этажа и потушил пламя
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28 сентября 2018, 04:50
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В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф
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28 сентября 2018, 02:53
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В Самаре построят образовательный центр для одаренных детей
Самарский институт «ТеррНИИгражданпроект» разработает за 26,5 млн рублей проект строительства в Самаре образовательного центра для одаренных детей на 600 мест, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги аукциона на проектирование объекта подвело областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам торгов, центр расположится …
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28 сентября 2018, 01:27
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Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре
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28 сентября 2018, 10:51
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«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп
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27 сентября 2018, 03:39
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В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис
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27 сентября 2018, 02:44
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В «Курумоче» экстренно сел самолет
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27 сентября 2018, 11:29
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В Самаре возник затор из-за отключения светофора
В среду, 26 сентября, на перекрестке улиц Советской Армии и Гагарина в Самаре отключили светофор. По словам очевидцев, это серьезно осложнило движение транспорта. Около светофора какие-то работы вели специалисты, а на перекрестке стоял регулировщик. Между тем, «Самарадорсигнал» сообщил, что светофор …
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26 сентября 2018, 09:12
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В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе
В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры.
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20 августа 2018, 10:55
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В Самаре появился светофор на пересечении Победы и Пугачевской
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13 августа 2018, 05:28
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Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах
Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.
«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за …
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18 июля 2018, 10:19