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На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

На экс-директора «Управления капитального строительства Самарской области» завели дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ «Управление капитального строительства Самарской области» Светланы Моравской по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По словам депутата Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александра Хинштейна, в рамках контракта 
22 октября 2018, 12:43
В Самарской области в ДТП погиб депутат

В Самарской области в ДТП погиб депутат

Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, 
22 октября 2018, 12:11
До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

До среды в Самарской области будет прохладно и дождливо

С начала новой рабочей недели теплая и солнечная погода в Самарской области сменится облачной. Поволжье окажется в зоне холодного фронта, местами пройдет небольшой дождь и температура воздуха понизится. В дальнейшем над Средней Волгой восстановится гребень антициклона, осадки прекратятся.

В 
22 октября 2018, 11:51
В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей, которые украли покрытие с детской площадки

В Самаре нашли людей с видеоролика, который на прошлой неделе «прославил» жителей областной столицы на весь Рунет. Напомним, что камера, установленная на подъезде одной из многоэтажек, запечатлела двух мужчин, которые днем, никого не стесняясь, забрали резиновые пластины для детской площадки 
22 октября 2018, 11:15
Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

Самарец убил жену-кондуктора и пошел спать

В Самаре произошла семейная драма с летальным исходом: от руки мужа погибла местная жительница. В полицию позвонил 50-летний мужчина. Он рассказал, что его супруга скончалась.

Полицейские приехали по указанному адресу и нашли в квартире дома по улице Гагарина труп 
22 октября 2018, 09:29
В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В выходные путешественники из Самары вновь были вынуждены ждать своего рейса несколько часов. В субботу, 6 октября, на 16 часов задержали вылет самолета из Самары в Анталью. Проблема коснулась 186 человек. 
 
- Нам в гостинице отказали, кормили один раз. Продлевать 
8 октября 2018, 08:33
Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Отдых в Анталье начался для 243 самарцев с затянувшегося ожидания самолета. Борт должен был отправиться из аэропорта «Курумоч» в 03:15 28 сентября, однако воздушное судно вылетело только в 10:00. Причиной почти семичасовой задержки стало позднее прибытие самолета.

На время 
28 сентября 2018, 12:54
В «Курумоче» экстренно сел самолет

В «Курумоче» экстренно сел самолет

В ночь на 27 сентября в аэропорту «Курумоч» совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7. Борт летел из Москвы в Худжанд. В небе над Самарой одному из пассажиров стало плохо, и экипаж воздушного суда принял решение зайти на посадку. После приземления 
27 сентября 2018, 11:29
В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В воскресенье, 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» на 5 часов задержали рейс авиакомпании «Северный ветер». Воздушное судно должно было доставить пассажиров в Анталью и вылететь туда в 15:40 по местному времени. Но фактически самолет отправился в путь только в 
17 сентября 2018, 02:07
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