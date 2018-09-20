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В Самаре дополнительные поступления в казну потратят на подготовку к зиме и бюджетников
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19 сентября 2018, 11:44
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В блогах: загранпаспорт за 15 минут!
Самарчанка Алена Давидова также в ВК спела хвалебную оду «Госуслугам» и новому «Многофункциональному миграционному центру Советского района».
«Задумала я сделать ребенку загранпаспорт. Оформила заявку на сайте «Госуслуг» и через 3 недели получила приглашение явиться с оригиналами документов в …
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19 сентября 2018, 08:40
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В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки
В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки ЧП случилось в цеха № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу …
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19 сентября 2018, 08:32
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Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею
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19 сентября 2018, 05:30
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В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью
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17 сентября 2018, 02:07
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Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов
Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую …
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5 сентября 2018, 05:23
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За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей
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4 сентября 2018, 01:51
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Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров
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28 августа 2018, 05:33