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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре дополнительные поступления в казну потратят на подготовку к зиме и бюджетников

В Самаре дополнительные поступления в казну потратят на подготовку к зиме и бюджетников

Доходы и расходы бюджета Самарской области в этом году вырастут на 876 миллионов рублей. Сумма большая. Для сравнения, на эти деньги в течение года можно содержать футбольный клуб "Крылья Советов". 
 
-  Приятно такие вопросы рассматривать, когда есть что делить и есть 
19 сентября 2018, 11:44
В блогах: загранпаспорт за 15 минут!

В блогах: загранпаспорт за 15 минут!

Самарчанка Алена Давидова также в ВК спела хвалебную оду «Госуслугам» и новому «Многофункциональному миграционному центру Советского района».

«Задумала я сделать ребенку загранпаспорт. Оформила заявку на сайте «Госуслуг» и через 3 недели получила приглашение явиться с оригиналами документов в 
19 сентября 2018, 08:40
В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В блогах: молодая работница АвтоВАЗа лишилась руки во время штамповки

В паблике «Рабочие АвтоВАЗа» соцсети ВКонтакте сообщили, что 17 сентября молодая работница автозавода лишилась руки во время штамповки ЧП случилось в цеха № 22 прессового производства. Девушке оторвало руку по локоть. По словам очевидцев, ее недавно приняли на работу 
19 сентября 2018, 08:32
Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Самарец стал миллионером, выиграв в лотерею

Житель Самары выиграл 1 миллион рублей в лотерею, а счастливый билет он купил на почте. В первом полугодии этого года более 7,5 миллионов победителей лотерей приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России. По лотерейным билетам выплатили 6 млн выигрышей на 
19 сентября 2018, 05:30
В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В воскресенье, 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» на 5 часов задержали рейс авиакомпании «Северный ветер». Воздушное судно должно было доставить пассажиров в Анталью и вылететь туда в 15:40 по местному времени. Но фактически самолет отправился в путь только в 
17 сентября 2018, 02:07
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

В прошлые выходные аэропорт «Курумоч» преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Юбилейный путешественник прилетел рейсом Тюмень - Самара 25 августа. Как сообщили представители воздушной гавани, это рекорд, самое ранее достижение знаковой отметки за год в современной истории аэропорта. 
 
Впервые 2 
28 августа 2018, 05:33
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