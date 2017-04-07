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«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

«Победа» объявила благодарность экипажу самолета, с которого в Самаре высадили волейболиста

«Победа» объявила благодарность экипажу самолета, с которого в Самаре высадили волейболиста

Авиакомпания «Победа» поблагодарила экипаж за снятие с рейса в Самаре волейболиста «Факела» Александра Кимерова. Руководство авиаперевозчика посчитало действия своих сотрудников, отказавших в перевозке спортсмену, корректными и соответствующими правилам полетов. Как говорится в сообщении «Победы», экипаж принял такое решение из-за 
21 марта 2017, 05:11
Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи

Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый 
15 марта 2017, 05:01
В Самаре волейболиста ссадили с рейса

В Самаре волейболиста ссадили с рейса

В Самаре случился скандал на борту самолета бюджетной авиакомпании "Победа". Волейболиста ново-уренгойского клуба "Факел" Александра Кимерова ссадили с рейса после того, как он поменялся местами с одной из пассажирок без разрешения стюардессы. Молодой человек с ростом 2 метра 15 сантиметров 

15 марта 2017, 11:53
Самолет в США прервал полет из-за отказа пассажира платить за одеяло

Самолет в США прервал полет из-за отказа пассажира платить за одеяло

Лайнер авиакомпании Hawaiian Airlines прервал полет по причине отказа 66-летнего пассажира заплатить 12 долларов за пользование одеялом. Другой пассажир заснял драку на борту воздушного судна, которая закончилась экстренной посадкой.
Все случилось вскоре после взлета. Мужчина попросил у бортпроводницы одеяло, поскольку 

9 марта 2017, 09:03
В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку

В Курумоче из-за дебошира самолет совершил вынужденную посадку

Минувшей ночью в Курумоче  вынужденную посадку совершил самолет, летевший из  Киева в Алма-Аты. Об этом сегодня пишут электронные СМИ со ссылкой на  помощника Куйбышевского транспортного прокурора Таулана Чепкенчиева.
На борту было 50 пассажиров и 6 членов экипажа. Командир принял решение 

8 декабря 2016, 11:17
Пассажиры Як-42 улетели из Самары в Новый Уренгой другим бортом

Пассажиры Як-42 улетели из Самары в Новый Уренгой другим бортом

Появились подробности о незапланированной посадке самолета Як-42 в аэропорту Курумоч. Воздушное судно компании «КрасАвиа» должно было лететь из Самары в Новый Уренгой. По предварительным данным, на борту находились 78 вахтовиков и 9 членов экипажа. По информации транспортной прокуратуры, некоторое время 
28 марта 2016, 03:22
В Самаре вынужденно приземлился Як-42 с 78 пассажирами

В Самаре вынужденно приземлился Як-42 с 78 пассажирами

В воскресенье, 27 марта, в Самаре совершил вынужденную посадку самолет Як-42. Известно, что это был чартерный рейс для рабочих-вахтовиков. 78 человек летели из Самары в Новый Уренгой. Из-за технических неполадок пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. Что стало причиной неполадок 
28 марта 2016, 11:04
В Самаре из-за больного ребенка экстренно приземлился самолет

В Самаре из-за больного ребенка экстренно приземлился самолет

Сегодня, 30 января, самолет, следовавший по маршруту Краснодар - Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает агентство «Интерфакс».
 
«Судно Airbus А319 авиакомпании «Донавиа» приземлилось в аэропорту Курумоч в 5:15 по московскому 
30 января 2016, 10:33
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