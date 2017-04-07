В Самаре волейболиста ссадили с рейса В Самаре случился скандал на борту самолета бюджетной авиакомпании "Победа". Волейболиста ново-уренгойского клуба "Факел" Александра Кимерова ссадили с рейса после того, как он поменялся местами с одной из пассажирок без разрешения стюардессы. Молодой человек с ростом 2 метра 15 сантиметров …