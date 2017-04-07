В четверг, 6 апреля, в Самаре совершил вынужденную посадку самолет Airbus 320, летевший из Москвы в Алма-Ату. На борту находилось 147 пассажиров, одному из них стало плохо – несовершеннолетняя девушка потеряла сознание. После приземления в аэропорту, ее передали врачами и госпитализировали. После этого самолет отправился далее по маршруту.
Пострадавшая девушка – гражданка Казахстана, дзюдоистка, возвращалась домой с соревнований вместе с тренером. На турнире она получила травму и во время полета ее состояние ухудшилось.
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«Победа» объявила благодарность экипажу самолета, с которого в Самаре высадили волейболиста
Авиакомпания «Победа» поблагодарила экипаж за снятие с рейса в Самаре волейболиста «Факела» Александра Кимерова. Руководство авиаперевозчика посчитало действия своих сотрудников, отказавших в перевозке спортсмену, корректными и соответствующими правилам полетов. Как говорится в сообщении «Победы», экипаж принял такое решение из-за …
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21 марта 2017, 05:11
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Скандалом с волейболистом в аэропорту Самары займутся следователи
Приволжское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту инцидента в самарском аэропорту Курумоч. Как уже сообщала «ТЕРРА», на борту самолета авиакомпании «Победа» произошел скандал с участием 20-летнего волейболиста новоуренгойской команды «Факел» Александра Кимерова. По предварительной информации, рослый …
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15 марта 2017, 05:01
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В Самаре волейболиста ссадили с рейса
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15 марта 2017, 11:53
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Самолет в США прервал полет из-за отказа пассажира платить за одеяло
Лайнер авиакомпании Hawaiian Airlines прервал полет по причине отказа 66-летнего пассажира заплатить 12 долларов за пользование одеялом. Другой пассажир заснял драку на борту воздушного судна, которая закончилась экстренной посадкой.
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9 марта 2017, 09:03
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8 декабря 2016, 11:17
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28 марта 2016, 03:22
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В Самаре вынужденно приземлился Як-42 с 78 пассажирами
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28 марта 2016, 11:04
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Сегодня, 30 января, самолет, следовавший по маршруту Краснодар - Екатеринбург, совершил незапланированную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщает агентство «Интерфакс».
«Судно Airbus А319 авиакомпании «Донавиа» приземлилось в аэропорту Курумоч в 5:15 по московскому …
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30 января 2016, 10:33