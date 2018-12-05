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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

Застроят ли парк 60-тилетия Советской власти в Самаре?

В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-тилетия Советской власти.

Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в 
5 декабря 2018, 10:12
О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

О ценах на бензин и «СМТ»: эксклюзивное интервью главы регионального УФАС Леонида Пака

Бензин на автозаправках 63-го региона в ближайшее время дорожать не должен. Таков прогноз мониторящих рынок антимонопольщиков. Исключение - дизельное топливо в связи с переходом с летнего на зимний вариант. Здесь рост может составить 2-3 рубля за литр. Между тем, в 
5 декабря 2018, 09:52
В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

В блогах: в Самаре плохие дороги? Это совсем не так

Самарец Андрей Ишмуратов заявил в "Фейсбуке", что у нас далеко не самые плохие дороги. "У нас любят говорить, будто в Самаре плохие дороги. На самом деле это не так. Совсем не так. Это просто устоявшаяся фигура речи, имеющая не 
5 декабря 2018, 09:04
В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

В блогах: идея внедрить в самарских автобусах оплату банковскими картами - это утопия

Самарчанка Ольга Афанасьева заявила в "Фейсбуке", что идея городских чиновников внедрить в общественном транспорте оплату банковскими картами - это утопия. "В метро ещё да. Там зашёл, спокойно достал карточку и кошелёк, прошёл... пока на платформе стоишь, все убрал. А в 
5 декабря 2018, 08:55
В Тольятти цех лакокрасочных изделий тушили 95 человек

В Тольятти цех лакокрасочных изделий тушили 95 человек

В Тольятти потушен пожар в цехе, где изготавливались лакокрасочные изделия. Напомним, что сигнал о возгорании поступил в 13:16. На улице Северной в Автозаводском районе горело складское помещение на площади 250 квадратных метров. На место событий выехали 95 человек, которые использовали 
5 декабря 2018, 08:42
Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека

Обрушились кровля и стена: при хлопке газа в Самарской области пострадали два человека

В среду рано утром, 5 декабря, в доме на улице Воскресенской в поселке Воскресенка Челно-Вершинского района произошел хлопок бытового газа. Сигнал о ЧП поступил в 7:30. Когда спасатели прибыли на место событий,то выяснилось, что частично обрушились кровля и стена дома. 
5 декабря 2018, 11:33
В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

В 110 домах похолодало: в Самаре произошли две коммунальные аварии

Во вторник, 4 декабря, в областной столице зафиксировали сразу две коммунальные аварии. На теплотрассе диаметром 800 миллиметров произошел порыв на улице Блюхера, 28А. Из-за этого по резервной схеме подавалось тепло в 62 многоквартирных домах, 2 детских садах, 6 учебных заведений 
4 декабря 2018, 08:05
В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть

В Тольятти каменщик упал с высоты 4 метров и разбился насмерть

Стало известно о несчастном случае во время строительных работ в Тольятти. По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 26 ноября каменщик упал с высоты 4 метров во время выполнения своих обязанностей. Мужчина получил серьезные травмы и 
30 ноября 2018, 12:20
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