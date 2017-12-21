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В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре зальют 119 катков, появились адреса

В Самаре этой зимой зальют 119 катков общей площадью около 17 тысяч квадратных метров. Более половины ледовых площадок уже готовы для массового катания. Остальные подготовят в ближайшее время. Катки, доступные для всех, есть в 64 дворах, возле 35 школ, также 
22 декабря 2017, 09:12
Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30

Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в субботу, в 8:30. В пятницу, 22 декабря, Самарское речное пассажирское предприятие объявило дату октрытия ледовой переправы Самара – Проран - Рождествено. Суда на воздушной подушке начнут курсировать по маршруту 
22 декабря 2017, 08:52
Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 

22 декабря 2017, 10:31
В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре сотрудники аварийной бригады завершают работы на месте порыва трубы на улице Ново-Вокзальной. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря без тепла и горячей воды остались объекты и жилые дома у места аварии. Движение транспорта на участке 
20 декабря 2017, 04:54
В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

В Самаре улицу Тухачевского затопили потоки из канализации

Во вторник, 19 декабря, в Самаре на улице Тухачевского прорвало канализацию. Очевидцы сообщают об этом в социальных сетях и опубликовали фото и видео зловонной реки, которая течет в районе домов № 243 и 247.

«Авария во дворе домов 241, 
20 декабря 2017, 12:22
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за 

20 декабря 2017, 09:09
Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК

Жители Самарской области смогут оперативно проверять работу УК

С 1 января 2018 года государственная информационная система ГИС ЖКХ даст возможность жителям Самарской области оперативно проверять, как работает их управляющая компания. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских. 

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19 декабря 2017, 07:04
В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод

В Самаре активно ведутся работы по прочистке ливневых канализаций и откачке дождевых вод

Очистка сетей дождевой канализации сейчас активно идет в Самаре. А для того чтобы не возникло проблем зимой, а затем с пропуском весеннего паводка и с водоотведением стоков летом, муниципальное предприятие «Инженерные системы» провело большую подготовительную работу. Только за 10 месяцев 

17 ноября 2017, 08:39
1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

1500 магазинов и парикмахерских Самары могут оставить без тепла

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует приступить к прекращению поставки тепла в нежилые помещения в многоквартирных домах, указано в сообщении организации. Речь идет о фирмах и предпринимателях-должниках – магазинах, парикмахерских и пекарнях, которые c начала года задолжали энергетикам за «бездоговорное потребление 

7 ноября 2017, 04:10
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