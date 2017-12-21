Российские энергетики обсудили в Самаре новую модель рынка тепла. Сегодня более половины тепловых сетей в России старше 25 лет. Их модернизация требует огромных инвестиций. Однако у энергетиков нет стимула вкладываться в обновление, поскольку после сокращения потерь их перестанут компенсировать в тарифе. И вложения в сетевую инфраструктуру окупить не удастся. В новой модели теплоснабжения экономия за счет сокращения издержек останется у поставщика, но ему придется рублем отвечать за качество услуг перед потребителями. Откладывать же модернизацию сетей больше нельзя.
Сергей Крайнев, врио заместителя председателя правительства - министра энергетики и ЖКХ Самарской области:
- Мы уперлись в технологические решения, которые требуют больших денег. У нас в Самаре есть проблема, к которой мы еще приступаем: закрытие системы теплоснабжения. У нас открытая система.
Закон «О новой модели рынка теплоснабжения» предусматривает появление в каждом регионе единой теплоснабжающей организации.
Алексей Храпков, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ:
- Чтобы эта организация конкретно отвечала за бесперерывность теплоснабжения. И она будет в случае нарушений компенсировать потребителю все издержки, которые с этим будут связаны. В нашей модели предложенной и принятой законом единая теплоснабжающая организация в случае недоотпуска потребителю тепла будет рублем компенсировать потребителю дополнительные затраты на альтернативные способы обогрева.
Новый закон ликвидирует госрегулирование тарифов на тепло, вместо этого цены на договорной основе будут устанавливать ресурсоснабжающая организация и муниципалитет. Специалисты уверяют, что в итоге энергетики не залезут еще глубже в карман потребителей.
Алексей Храпков, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ:
- При повышении эффективности потребления внутри домов, например устанавливая индивидуальные тепловые пункты, потенциал экономии теплоэнергии достигает 20-30%. То есть если мы дружно проведем мероприятия и снизим потребление, то рост тарифа будет нивелирован и наш платеж, то что мы платим в квитанциях, не изменится.
Проблема в том, что повышение энергоэффективности - удовольствие недешевое. Например, индивидуальный тепловой пункт на 5-этажный дом стоит около миллиона рублей. В Казани их установили уже тысячу штук. На 80% проект финансировал местный фонд капремонта, на 20% - генерирующая компания. Отметим, что решение о переходе на новую модель будет добровольным. Каждый муниципалитет примет самостоятельное решение. Корректировка тарифов будет происходить по согласованному графику.
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