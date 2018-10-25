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Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук
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25 октября 2018, 05:49
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В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф
В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей …
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25 октября 2018, 04:53
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В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию
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25 октября 2018, 04:19
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«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»
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25 октября 2018, 02:47
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В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти
В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались, что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по …
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24 июля 2018, 06:25
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Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста
До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.
Организаторы спортивного праздника …
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13 июля 2018, 01:24
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На уборку городского кладбища позвали жителей Самары
В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на …
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5 июня 2018, 10:15
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За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега
В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта и проездов к муниципальным учреждениям. Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам …
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20 декабря 2017, 12:34