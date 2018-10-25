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Материалы по теме:

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

Жители Тольятти могут отправиться за решетку за 10 пойманных в Сызрани щук

В речном порту Сызрани полицейские задержали жителей Тольятти. По версии силовиков, они ловили щуку незаконным способом — с помощью остроги. На момент задержаний их добыча насчитывала 10 щук. Нанесенный рыболовами ущерб оценивается в 2500 рублей. Сейчас в отношении подозреваемых возбудили 
25 октября 2018, 05:49
В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В самарских автобусах и трамваях могут ввести пересадочный тариф

В общественном транспорте Самары - автобусах, троллейбусах,трамваях и метро могут ввести пересадочный тариф. По словам руководителя департамента транспорта Юрия Тапилина,такую систему используют и в других городах. В том же Екатеринбурге пассажиры могут приобрести проездные на 30 минут за 28 рублей 
25 октября 2018, 04:53
В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию

В автокатастрофе под Сызранью погибли два человека, третий - попал в реанимацию

В четверг, 25 октября, под Сызранью произошла трагедия — в страшном ДТП погибли два человека. Примерно в 13:30 на 12 километре сызранской обводной дороги лоб в лоб столкнулись две иномарки - Kia Cerato с ульяновскими номерами и Chevrolet Lacetti из 
25 октября 2018, 04:19
«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

«Крылья Советов» тренируются перед матчем с «Зенитом»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к матчу с питерским «Зенитом». Напомним, что игра запланирована на понедельник, 29 октября, на стадионе «Самара Арена». Она начнется в 19:00.

В тренировке в среду, 24 октября, приняли участие все игроки команды. Занятие продолжалось 
25 октября 2018, 02:47
В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В блогах: свинарник на набережной Нового города в Тольятти

В Паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" местные жители пожаловались, что они в шоке от посещения набережной Нового города. Только недавно из Тольятти уехали швейцарцы, и от вылизанных под мундиаль улиц не осталось и следа: "На набережной урны переполнены, мусор по 
24 июля 2018, 06:25
Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

Самарцев приглашают убраться на площадке Фанфеста

До окончания чемпионата мира по футболу остается два дня. В течение месяца десятки тысяч болельщиков собирались на площади Куйбышева, чтобы следить за трансляциями матчей между лучшими сборными планеты. Теперь там предстоит большая уборка, чтобы привести все в порядок.

Организаторы спортивного праздника 

13 июля 2018, 01:24
На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на 

5 июня 2018, 10:15
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
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