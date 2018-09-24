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Материалы по теме:

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков

В понедельник, 24 сентября, на стадионе «Самара Арена» ожидаются примерно 20 тысяч болельщиков.  Напомним, что сегодня «Крылья Советов» сразятся за победу с «Краснодаром». Организаторы подсчитали, что из 20 тысяч зрителей только 50 приедут болеть за гостей. Сегодня матч начнется позже 
24 сентября 2018, 04:58
В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор

В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена 
24 сентября 2018, 04:40
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала

В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала

В сентябре в Самаре благоустроят территорию около здания управления Куйбышевской железной дороги, которая находится прямо перед железнодорожным вокзалом. Рабочие спилят там 76 больных и  аварийных деревьев и высадят 28 голубых елей сорта «Глаука», а также 48 кленов зеленой и пурпурной 
24 сентября 2018, 01:46
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
В Самаре молодая девушка попала под колеса иномарки

В Самаре молодая девушка попала под колеса иномарки

В Самаре сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал пешеход. Авария случилась вчера, 22 сентября, около 6 часов вечера на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза.
 
По данным полиции, 27-летняя женщина переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал 

23 сентября 2018, 06:08
Водитель скончался на месте: Под Тольятти Lada Priora выехала на встречку и протаранила «Ниву»

Водитель скончался на месте: Под Тольятти Lada Priora выехала на встречку и протаранила «Ниву»

39-летнюю пассажирку и другого водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. 
23 сентября 2018, 05:42
В Самаре 22-й трамвай сбил велосипедиста

В Самаре 22-й трамвай сбил велосипедиста

Сегодня, 23 сентября, днем на улице Ново-Садовой, в районе пересечения с Лукачева, под трамвай 22-го маршрута, следовавшего из центра, попал велосипедист.

По версии сотрудников полиции, получившего травмы велосипедиста доставили в больницу. Данных о его личности и состоянии пока нет. 
23 сентября 2018, 05:22
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