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На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков
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24 сентября 2018, 04:58
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В Самаре арт-объект в честь водопровода затопил двор
В воскресенье, 23 сентября, жители областной столицы пожаловались в Твиттере, что во дворе дома № 54 на Полевой дал течь новый арт-объект. Памятник был установлен в честь городского водопровода. Вода затопила территорию двора. На сигнал отреагировали глава Самары Елена …
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24 сентября 2018, 04:40
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В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего
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24 сентября 2018, 04:26
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В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала
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24 сентября 2018, 01:46
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В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину
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23 сентября 2018, 09:33
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В Самаре молодая девушка попала под колеса иномарки
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23 сентября 2018, 06:08
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Водитель скончался на месте: Под Тольятти Lada Priora выехала на встречку и протаранила «Ниву»
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23 сентября 2018, 05:42
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В Самаре 22-й трамвай сбил велосипедиста
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23 сентября 2018, 05:22