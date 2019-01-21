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В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей
В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно …
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21 января 2019, 08:52
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Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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21 января 2019, 05:56
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В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения
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21 января 2019, 04:50
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В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка
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21 января 2019, 04:22
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БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии
Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал …
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21 января 2019, 02:43
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В Самаре удалось сохранить голубые ели на Молодогвардейской
Коммунальщики завершили ремонт на водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары. Напомним, что на прошлой неделе произошел технологический сбой около дома № 215 по улице Молодогвардейской. Коммунальщикам нужно было отремонтировать трубы, но над ними росли …
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21 января 2019, 10:53
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В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль
Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил …
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21 января 2019, 10:01
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Под Октябрьском под лед провалился снегоход
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21 января 2019, 08:19
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В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда
В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего …
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28 ноября 2018, 05:15
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В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»
В четверг, 15 ноября, в областной столице эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд». Примерно в 18:00 в четырехэтажном здании нашли бесхозный пакет и вызвали полицию. Вскоре на место событий прибыли сотрудники всех экстренных служб, сотрудников и посетителей ТРК эвакуировали, пакет …
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16 ноября 2018, 08:46
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В Тольятти эвакуировали людей из ТРЦ «Космос»
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6 ноября 2018, 09:06
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70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре
В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет …
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18 июля 2018, 04:22
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