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Материалы по теме:

В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре мусорные платежки напечатают за 10 млн рублей

В Самаре потратят 10 млн рублей на квитанции по вывозу мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Аукцион на печать и доставку платежных документов для оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами объявило муниципальное предприятие "Единый информационно-расчетный центр". Согласно 

21 января 2019, 08:52
Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Снег, метель и ветер: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

В Самарской области снова непогода и метели: с вечера понедельника, 21 января, до второй половины вторника на территории региона обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег и слабую метель. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 м/с, на дорогах местами 
21 января 2019, 05:56
В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В Самаре на резервную схему переведены 11 домов и два учебных заведения

В понедельник, 21 января, в областной столице на обратный трубопровод переведены 11 многоквартирных домов по улицам Гаражной, Революционной и проспекту Карла Маркса, а также одно медицинское и два учебных заведения. Ремонтные работы проводят около дома №185а по проспекту Карла Маркса. 
21 января 2019, 04:50
В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В Самаре столкнулись такси: травмы получила пассажирка

В воскресенье, 20 января, в Промышленном районе Самары столкнулись два автомобиля такси. В половине восьмого утра 54-летний водитель ехал на иномарке KIA Rio по улице Вольской в сторону Ново-Вокзальной. Напротив дома №94 по Вольской автомобилист при включении разрешающего сигнала светофора 
21 января 2019, 04:22
БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии

БТР рухнул в ущелье: срочник из Сызрани погиб в горах Абхазии

Сейчас специалисты выясняют причины ЧП в Абхазии, где в ущелье реки Кодори упал БТР. Погибли челябинец Алексей Аниськин, водитель БТР и 21-летний механик, срочник из Сызрани, пишет ura.news. По информации издания, рано утром 18 января бронетранспортер с солдатами ехал 
21 января 2019, 02:43
В Самаре удалось сохранить голубые ели на Молодогвардейской

В Самаре удалось сохранить голубые ели на Молодогвардейской

Коммунальщики завершили ремонт на водоводе диаметром 900 мм, который снабжает питьевой водой жителей центральных районов Самары. Напомним, что на прошлой неделе произошел технологический сбой около дома № 215 по улице Молодогвардейской. Коммунальщикам нужно было отремонтировать трубы, но над ними росли 
21 января 2019, 10:53
В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

В Тольятти пассажирский поезд врезался в автомобиль

Утром в воскресенье, 20 января, случилось ЧП на железной дороге в Самарской области. В 10:40 на перегоне Химзаводская - Тольятти водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся пассажирским поездом. Как рассказали представители Куйбышевской железной дороги, машинист поезда применил 
21 января 2019, 10:01
Под Октябрьском под лед провалился снегоход

Под Октябрьском под лед провалился снегоход

На Волге в районе Октябрьска под лед ушел снегоход. Это произошло напротив района Костычи. Несколько отдыхающих поехали на снегоходе по Волге в сторону островов, техника благополучно добралась до острова Зеленя, но совсем неподалеку от него лед оказался непрочным и снегоход 
21 января 2019, 08:19
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В Самаре из-за бесхозного пакета эвакуировали «Вива Лэнд»

В четверг, 15 ноября, в областной столице эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд». Примерно в 18:00 в четырехэтажном здании нашли бесхозный пакет и вызвали полицию. Вскоре на место событий прибыли сотрудники всех экстренных служб, сотрудников и посетителей ТРК эвакуировали, пакет 
16 ноября 2018, 08:46
В Тольятти эвакуировали людей из ТРЦ «Космос»

В Тольятти эвакуировали людей из ТРЦ «Космос»

В понедельник днем, 5 ноября, к торгово-развлекательному центру «Космос» в Центральном районе Тольятти прибыли сотрудники всех оперативных служб и ведомств. Из здания на улице Карла Маркса, 57, эвакуировали посетителей и персонал. Дело в том, что поступил вызов от неизвестного, который 
6 ноября 2018, 09:06
70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

70 человек эвакуировали из дома по улице Тухачевского в Самаре

В среду, 18 июля, в 14:10 эвакуировали более 70 жителей четырехподъездного дома на улице Тухачевского в Самаре. На месте событий работали сотрудники МЧС. Они вызвали газовую службу: у них появилось подозрение, что в здании произошла утечка бытового газа, пишет 
18 июля 2018, 04:22
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