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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью

В ночь на 23 июля в Кировском районе Самары произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в 2:00 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Олимпийской. Горели складские и производственные помещения. По предварительным данным, пожар 
23 июля 2017, 04:08
В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.

17 июля 2017, 02:10
В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

Один из жилых домов на улице Гагарина в Самаре в воскресенье, 16 июля, остался без лифта. Из-за короткого замыкания вспыхнул двигатель подъемного устройства. Сообщение о ЧП поступило пожарным около четырех часов дня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту 
17 июля 2017, 11:09
Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись три большегруза, есть раненый.

ДТП произошло после полуночи в пятницу, 14 июля. Как сообщает областное МВД, в ночь на 14 июля на федеральной трассе М-5 «Урал» возле Жигулевска 48-летний водитель на большегрузе 
14 июля 2017, 11:46
Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре вчера, 12 мая, утром проходила спецоперация около ТЦ «Парк Хаус». Один из горожан снял на камеру мобильного телефона задержание мужчины.
 
"По всей видимости, мужчина заложил бомбу. Это и стало причиной задержания. Приехали сотрудники спецназа и наряд ФСБ. 
13 мая 2017, 04:15
В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» рухнул потолок, есть фото

В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» рухнул потолок, есть фото

Сегодня, 20 марта, в самарских соцсетях появились фотографии ЧП, случившегося в торговом центре «Парк Хаус».

В молле на Московском шоссе обрушился потолок. Обрушение случилось около 3 часов ночи. Сегодня утром, утверждают очевидцы, потолок продолжил рушиться дальше. Оттуда потекла вода. 
20 марта 2016, 12:37
В Тольятти открылся первый в Самарской области кинотеатр IMAX

В Тольятти открылся первый в Самарской области кинотеатр IMAX

В субботу, 28 июня, в Автограде состоялось открытие первого в Самарской области кинозала IMAX. Новый кинотеатр могли оценить посетители ТЦ «Парк Хаус». Открытие совпало с премьерой новой части фильма «Трансформеры».
В Тольятти кинотеатр такого формата будет единственным, так как строительство 

30 июня 2014, 12:15
В Самаре в метрополитене произошло короткое замыкание

В Самаре в метрополитене произошло короткое замыкание

Утром 6 июня в МЧС поступило сообщение о задымлении в самарском метрополитене между станциями «Советская» и «Спортивная». На место происшествия было направлено 16 единиц техники и 62 сотрудника пожарной охраны. Установлено, что произошло замыкание силового кабеля. Возгорания не последовало. Инцидент 

6 июня 2014, 10:59
В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» повар проломил голову охраннику

В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» повар проломил голову охраннику

16 мая около 3:00 в ТЦ «Парк Хаус» произошла драка между сотрудниками, сообщает ИА «Волга Ньюс».
Рядом с боулингом распивали спиртное 21-летний повар ресторана «Зайцы» и 20-летний охранник торгового центра – студент СГАУ. Парни поссорились, и повар ударил оппонента 
16 мая 2014, 01:06
В Самаре пожарные эвакуировали 50 человек из жилого дома на ул. Гагарина

В Самаре пожарные эвакуировали 50 человек из жилого дома на ул. Гагарина

В воскресенье, 9 февраля, в 23:09 пожарные получили сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гагарина в Октябрьском районе Самары. На место ЧП было направлено шесть единиц спецтехники и 24 сотрудника пожарной охраны. Выяснилось, что в подвале дома произошло 

10 февраля 2014, 01:15
В Самаре в результате короткого замыкания пострадали два ребенка

В Самаре в результате короткого замыкания пострадали два ребенка

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Самарской области, в среду, 21 августа, пожарные эвакуировали 22 жителей из двухэтажного дома на улице Самарской. В электрощитке произошло короткое замыкание. Пожара удалось избежать. Пострадали два ребенка - мальчик и девочка.

Фото - 

22 августа 2013, 12:36
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