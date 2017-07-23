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Крупный пожар в Самаре: На Олимпийской горели склады с мебелью
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23 июля 2017, 04:08
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В Оренбуржье при пожаре погибла молодая семья из пяти человек
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17 июля 2017, 02:10
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В Самаре начали гореть лифтовые двигатели
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17 июля 2017, 11:09
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Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз
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14 июля 2017, 11:46
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Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»
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13 мая 2017, 04:15
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В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» рухнул потолок, есть фото
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20 марта 2016, 12:37
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В Тольятти открылся первый в Самарской области кинотеатр IMAX
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30 июня 2014, 12:15
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В Самаре в метрополитене произошло короткое замыкание
Утром 6 июня в МЧС поступило сообщение о задымлении в самарском метрополитене между станциями «Советская» и «Спортивная». На место происшествия было направлено 16 единиц техники и 62 сотрудника пожарной охраны. Установлено, что произошло замыкание силового кабеля. Возгорания не последовало. Инцидент …
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6 июня 2014, 10:59
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В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» повар проломил голову охраннику
16 мая около 3:00 в ТЦ «Парк Хаус» произошла драка между сотрудниками, сообщает ИА «Волга Ньюс».
Рядом с боулингом распивали спиртное 21-летний повар ресторана «Зайцы» и 20-летний охранник торгового центра – студент СГАУ. Парни поссорились, и повар ударил оппонента …
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16 мая 2014, 01:06
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В Самаре пожарные эвакуировали 50 человек из жилого дома на ул. Гагарина
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10 февраля 2014, 01:15
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В Самаре в результате короткого замыкания пострадали два ребенка
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22 августа 2013, 12:36