В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее 15 заявок. Победителей объявят 25 февраля. Граффити появятся на фасадах 11 домов в Самара, 12 в Тольятти, 11 в Чапаевске, двух в Отрадном и на одном доме в Новокуйбышевске.
«Проекты граффити могут быть выполнены в одном из следующих тематических направлений: «Патриотическое», «Историко-краеведческое», «Социальное», «Инвестиционное», «Наука», «Спорт», «Прообраз городов Самарской области через 50 лет», «Семья», «Ребенок - это грядущее», «Детский рисунок», «Самара в игре» (ЧМ-2018), «Графика», «Доброволец» и «Лучший массивный узор», «Свободное арт-направление», - указано в положении о конкурсе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», несколько домов в Самаре уже украсили портретами известных людей – космонавта Юрия Гагарина на улице Демократической, врача Владимира Середавина на улице Губанова и конструктора Николая Кузнецова в поселке Управленческий.
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