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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Стадион «Самара Арена» для матчей ЧМ-2018 года сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство России официально перенесло сроки сдачи шести стадионов для ЧМ-2018. Помимо «Самара Арены», скорректированы сроки по строительству спортобъектов в 
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В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области построят завод по выпуску лифтов

В Самарской области планируют запустить производство лифтов. Ожидается, что в регионе построят завод по выпуску подъемных устройств. Эту информацию подтвердил директор Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов.

«В следующем году собираемся заменить еще около 300 лифтов. Кроме того, планируется построить 

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К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

К ЧМ-2018 чиновникам поручили разобраться со свалками и бродячими собаками

Правительство поручило главам городов-организаторов ЧМ-2018 по футболу решить проблемы свалок и бродячих собак. Возможно, для этого властям потребуется построить дополнительные пункты передержки и центры временного содержания животных, отловленных с территорий, прилегающих к стадионам. По данным Всероссийского зоозащитного движения, на улицах 
19 декабря 2017, 08:09
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта победил Михаил Архипов

В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта победил Михаил Архипов

В конкурсе на пост главы областного Фонда капремонта Самарской области победил Михаил Архипов. В настоящее время он возглавляет организацию с приставкой врио. На сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ опубликован протокол 
11 декабря 2017, 12:09
Самарский «дом-кукурузу» украсят граффити в виде космонавта

Самарский «дом-кукурузу» украсят граффити в виде космонавта

В Самаре на «доме-кукурузе» предложили изобразить космонавта. Предполагается, что граффити нанесут промышленные альпинисты. О таком варианте оформления дома рассказали в Самарской губернской думе на круглом столе при комитете ЖКХ.

Речь идет о доме №32 по улице Осипенко, который в 
30 ноября 2017, 03:43
Фонду капремонта Самарской области придется экономить

Фонду капремонта Самарской области придется экономить

Дыра на 73 миллиона рублей, образовавшаяся в бюджете Фонда капремонта Самарской области, будет закрыта из средств региональной казны. По оценке прокуратуры, ситуация сложилась из-за того, что регоператор потратил эти деньги не по назначению. То есть на собственные нужды, а не 
17 ноября 2017, 08:06
Фонд капремонта заплатит больше

Фонд капремонта заплатит больше

В ближайшее время Самарская губернская дума рассмотрит вопрос о поднятии потолка по процентной ставке, которая позволит региональному Фонду капитального ремонта взять кредит на ремонт фасадов домов. Оператор пытается занять более 1 млрд 800 млн рублей. Первые торги, в ходе которых 

27 сентября 2017, 11:42
В Самаре появятся новые гигантские граффити

В Самаре появятся новые гигантские граффити

На самарских многоэтажках появятся новые граффити с портретами известных людей. Сейчас художники приступили к работе на торце дома №4 по улице Губанова. Там появится портрет заслуженного врача Российской Федерации, почетного гражданина города Самара - Владимира Диамидовича Середавина. Еще одно изображение 
20 сентября 2017, 12:03
Появилось фото гигантских граффити на стене самарского дома

Появилось фото гигантских граффити на стене самарского дома

На стене самарской девятиэтажки появились гигантские граффити. Портрет конструктора ракет Николая Кузнецова нарисовали на торце дома №30 по улице Парижской Коммуны в поселке Управленческий. Художники из команды «Самара Граффити» работали над портретом почти две недели и израсходовали более 200 баллончиков 
1 сентября 2017, 01:12
В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото

В Самаре нашли очень старые граффити, есть фото

Блогер Наталья Маслова поведала про "Автограф из прошлого века на обычном доме на Некрасовской". "Я постоянно хожу там мимо. И вдруг заметила вот такой автограф-граффити: Коля, 25 сентября 1955 года. Без художественных достоинств, но очень почтенного возраста. Интересно, этот 
28 ноября 2016, 06:07
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