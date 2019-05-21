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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
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23 мая 2019, 02:27
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22 мая в Самаре береговую линию должны очистить от мазута
В среду, 22 мая, начнется очистка береговой полосы от мазута, который угодил в ливневую канализацию в районе НФС-1. По словам главы Октябрьского района Александра Кузнецова, у насосно-фильтровальной станции были выстроены заграждения для сбора мазута. Ливневая система после самовольного сброса нефтепродуктов …
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22 мая 2019, 11:57
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В Самаре задержали злоумышленника, который пытался снова слить мазут у НФС-1
Во вторник, 21 мая, в Самаре служба безопасности «Самарских коммунальных систем» поймала злоумышленника, короткого подозревают в попытке еще раз слить мазут в районе насосно-фильтровальной станции № 1.
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21 мая 2019, 11:07
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Шок: в Самаре в районе НФС-1 неизвестные слили мазут в ливневую канализацию
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20 мая 2019, 09:48
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