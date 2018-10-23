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Материалы по теме:

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике

Третье место на чемпионате и первенстве мира по фитнес-аэробике в Лейдене (Нидерланды) заняла самарская команда «Голд Спейс» (аэробика - пять человек, участники - мужчины и женщины 17 и более лет). Ее тренеры - Мария Брызгалова, Виктория Михнова. Золотую медаль первенства 
23 октября 2018, 02:17
В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте

Полиция ищет мужчину, который накануне напал на известную самарскую тележурналистку Ингу Пеннер. На своей страничке в «Фейсбук» она рассказала, что утром поднималась на лифте в доме № 46А по улице Владимирской, где расположена редакция. Неизвестный мужчина, который находился с ней 
23 октября 2018, 01:37
56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу

С начала этого года судебные приставы в Самарской области вынесли 56,7 тысячи постановлений, по которым было ограничено право выезда должников за границы страны. Жители региона накопили долги по кредитам, алиментам, штрафам, не оплатили вовремя услуги ЖКХ. Между тем только 13 
23 октября 2018, 01:06
В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию 
23 октября 2018, 11:59
Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Депутаты и омбудсмен выяснили, как нужно изменить законы о детях-инвалидах

Что нужно поменять в законодательстве, чтобы сделать пребывание детей-инвалидов в специализированных учреждениях более комфортным, а реабилитацию эффективной? Таким вопросом задались представители Самарской губернской думы и местный Уполномоченный по правам человека во время выездного мероприятия в детский дом-интернат для умственно отсталых 
22 октября 2018, 08:39
Под Самарой случилось ДТП с 5 автомобилями

Под Самарой случилось ДТП с 5 автомобилями

В воскресенье, 21 октября, произошла крупная автоавария в Волжском районе области. В 16:30 41-летний мужчина ехал на иномарке Kia Optima к Самаре от трассы М-5 «Урал» со стороны поселка Новосемейкино.

По предварительной версии, по пути он не смог выбрать 
22 октября 2018, 01:19
В Самарской области в ДТП погиб депутат

В Самарской области в ДТП погиб депутат

Стало известно, что накануне вечером в ДТП в Сызранском районе погиб 35-летний депутат сельского поселения Чекалино Александр Семенов. Авария произошла в воскресенье вечером на трассе между селами Троицкое и Чекалино. По информации силовиков, водитель Mitsubishi Outlander не справился с управлением, 
22 октября 2018, 12:11
Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области

Один погиб и двое пострадало в страшном ДТП с фурой в Самарской области

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 октября, около 3:00 на федеральной трассе М-5, по предварительным данным, примерно в 26 километрах от Самары произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, передает Волга Ньюс со ссылкой на источник в 

21 октября 2018, 03:08
Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани

Тюремный «КамАЗ» протаранил 4 автомобиля в Сызрани

Вчера, 19 октября, фургон «КамАЗ» сызранского СИЗО под управлением пожилого водителя потерял управление и сгреб четыре автомобиля. Серьезное ДТП произошло около 16:00 на улице Рабочей.
 
Как передает КТВ-ЛУЧ, в автоаварии, кроме тюремного большегруза пострадали «Мазда», «Ниссан», «десятка» и 
20 октября 2018, 03:54
В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав

В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав

Суд Сызрани рассмотрел дело о лишении родительских прав одинокой многодетной матери. У женщины трое сыновей 14, 9 и 2 лет. Во время суда выяснилось, что еще два года назад, 18 октября 2016 года, эту даму уже ограничили в родительских правах 
19 октября 2018, 08:35
В Тольятти нашли опасную детскую площадку

В Тольятти нашли опасную детскую площадку

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила оборудование на детской площадке, расположенной около дома № 15 по Ленинскому проспекту. В надзорное ведомство обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочка получила травмы, играя там. Как сообщили в ведомстве, детская площадка в «непригодном для 
16 октября 2018, 01:52
В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

В Тольятти пьяная автоледи каталась с 3-летним ребенком

‍В Тольятти ночью представители «Ночного патруля» рассказали сотрудникам ДПС, что по улице Матросова ехал автомобиль, водитель которого не сумел справиться с управлением, и машина врезалась в бордюрный камень при движении по кольцу. Полицейские остановили эту легковушку 

Оказалось, что за 
16 октября 2018, 08:45
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