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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек

За неделю, с 28 января по 3 февраля, в Самарской области слегли с гриппом или ОРВИ 12 557 человек. Причем, большинство пациентов живет в Самаре — 5565 человек. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, по данным на 4 февраля заболеваемость регистрируется 
5 февраля 2019, 05:30
«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли 
5 февраля 2019, 03:59
Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии

Накануне в Австрии произошло ЧП на авиашоу. Самолет Staudacher S-600, выполнявший сложный маневр, потерпел крушение. Момент инцидента попал на видео. На нем видно, как пилот совершает заход над озером, расположенном  на границе федеральных земель Верхняя Австрия и Зальцбург. Машина прошла 
5 февраля 2019, 03:37
Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, 
5 февраля 2019, 03:05
В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка

В понедельник, 4 февраля, участницей ДТП в Самаре оказалась 18-летняя девушка. Авария произошла в Железнодорожном районе. В 18:30 45-летний мужчина ехал на иномарке Honda Pilot по улице Революционной в направлении Гагарина. По пути он сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую 
5 февраля 2019, 01:57
В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы

В понедельник вечером, 4 февраля, пожарные расчеты выезжали в Октябрьский район. Там произошел крупный пожар с человеческими жертвами. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 18:19. В Волжском переулке горел частный дом на площади 
4 февраля 2019, 09:42
В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае

Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно 
4 февраля 2019, 05:37
В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения

В Самарской области нашли трех подростков, которые сбежали из социального учреждения. Педагог рассказала, что 15-летний и двое 17-летних воспитанников спокойно играли в настольные игры, а затем ушли из комнаты в заведении. Воспитатель обнаружила, что они покинули здание через окно — 
4 февраля 2019, 04:11
25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре

В ночь на понедельник, 4 февраля, пожарным пришлось тушить пламя в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 03:17, и по указанному адресу тут же выехали 25 человек, которые использовали 6 единиц техники. Оказалось, что на площади 50 
4 февраля 2019, 02:57
Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре

Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. 
22 января 2019, 06:00
В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

Во вторник, 15 января, в областной столице произошла авария с участием трамвая. В 14:40 35-летний водитель ВАЗ 2110 ехал в условиях снегопада по двору со стороны улицы Аминева в направлении Ново-Садовой. По предварительной информации, на выезде с прилегающей территории он 
16 января 2019, 12:09
В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора

В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату 
29 декабря 2018, 12:20
Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре

В Самаре во вторник, 26 июня, иномарка протаранила остановку общественного  транспорта. ДТП произошло у перекрестка Полевой и Самарской возле «Макдоналдса». Видео с места аварии появилось в сети. По словам очевидцев, за рулем машины находилась девушка. Официальной информации о том, есть 

26 июня 2018, 10:25
Автомобиль Volkswagen Jetta горел ночью в Сызрани

Автомобиль Volkswagen Jetta горел ночью в Сызрани

В ночь на 1 марта в Сызрани сгорел автомобиль. ЧП произошло в военном городке, около дома №327 по улице Маршала Жукова. Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать возгорание за несколько минут. Несмотря на оперативность сотрудников экстренных служб, автомобиль  Volkswagen Jetta, 
1 марта 2018, 10:10
В Самаре водитель Ford влетел в столб на пересечении Антонова-Овсеенко и Советской Армии

В Самаре водитель Ford влетел в столб на пересечении Антонова-Овсеенко и Советской Армии

12 февраля в Самаре произошло ДТП. Как сообщает паблик «ДТП-Самара», водитель автомобиля Ford на полном ходу протаранил фонарный стол на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Судя по фото, легковушка получила довольно серьезные повреждения. О пострадавших в результате дорожно-транспортного 
12 февраля 2018, 10:04
В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке

В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке

В Самаре полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Куйбышевском районе на дороге Самара - Волгоград - Чапаевск, въезд №1. Во вторник, 26 декабря, в 14:50 там столкнулись два автомобиля: ВАЗ 2114 и иномарка Renault Kaptur. Есть пострадавшие. 

По предварительной версии, 48-летний 

27 декабря 2017, 03:01
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