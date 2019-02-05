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В Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 тысяч человек
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5 февраля 2019, 05:30
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«Крылья Советов» готовятся к игре с сербским «Партизаном»
Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к контрольному матчу с одним из флагманов сербского футбола, белградским «Партизаном». Игра запланирована на среду, 6 февраля. Накануне спортсмены провели очередную тренировку на зимнем сборе в турецком Белеке. Как пояснили представители команды, в ней приняли …
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5 февраля 2019, 03:59
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Самолет рухнул в озеро во время авиашоу в Австрии
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5 февраля 2019, 03:37
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Тольяттинка обманом получила косметику на 600 тысяч рублей
В Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении местной жительницы. К полицейским обратился представитель одной из косметических компаний. Он рассказал, что уже два года работает с этой женщиной и поставляет ей косметику для перепродажи. Первоначально сотрудничество было взаимовыгодным, …
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5 февраля 2019, 03:05
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В Самаре под колеса иномарки на «зебре» попала 17-летняя девушка
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5 февраля 2019, 01:57
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В Самаре горел частный дом на 200 кв.м: есть жертвы
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4 февраля 2019, 09:42
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В блогах: самарцы пригласили руководство ТТУ в комфортную поездку на 7-м трамвае
Жители Самары пожаловались в "Твиттере" на переполненные вагоны городских трамваев и длительные промежутки между рейсами. "Приглашаем ТТУ в комфортную и безопасную поездку на 7-м трамвае. Господа, когда уже решите проблему с графиком и количеством составов? Когда людям не нужно …
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4 февраля 2019, 05:37
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В Самарской области трое подростков сбежали через окно из социального учреждения
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4 февраля 2019, 04:11
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25 пожарных тушили горящие сараи в Самаре
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4 февраля 2019, 02:57
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Кипяток из лопнувшей теплотрассы затопил трамвайный вагон в Самаре
Во вторник, 22 января коммунальная авария стала причиной ЧП на транспорте. Потоки горячей воды, которые хлынули из лопнувшей теплотрассы на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской, затопили салон трамвайного вагона. Для того, чтобы вызволить из беды пассажиров, пришлось привлекать сотрудников МЧС. …
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22 января 2019, 06:00
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В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека
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16 января 2019, 12:09
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В самарских трамваях могут ввести оплату проезда без кондуктора
В одном из самарских трамваев планируют в порядке эксперимента установить валидатор, с помощью которого пассажиры смогут самостоятельно оплачивать проезд. Как пояснили представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление», сейчас решается вопрос закупки оборудования — ведь оно очень дорогое. Нововведение позволит внедрить бескондукторную оплату …
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29 декабря 2018, 12:20
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Девушка на иномарке снесла остановку на Полевой в Самаре
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26 июня 2018, 10:25
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Автомобиль Volkswagen Jetta горел ночью в Сызрани
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1 марта 2018, 10:10
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В Самаре водитель Ford влетел в столб на пересечении Антонова-Овсеенко и Советской Армии
12 февраля в Самаре произошло ДТП. Как сообщает паблик «ДТП-Самара», водитель автомобиля Ford на полном ходу протаранил фонарный стол на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Судя по фото, легковушка получила довольно серьезные повреждения. О пострадавших в результате дорожно-транспортного …
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12 февраля 2018, 10:04
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В Самаре водитель ВАЗ 2114 въехал в иномарку на встречке
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27 декабря 2017, 03:01
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