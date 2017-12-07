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Материалы по теме:

65 тысяч жителей Самарской области остались без холодной воды

65 тысяч жителей Самарской области остались без холодной воды

Во вторник, 26 сентября, в ГУ МЧС по Самарской области поступила информация о коммунальном происшествии в Сызрани.  Произошла утечка на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров в районе поселка Ивашевка. По данным сызранских изданий, на время проведения работ отключено водоснабжение 

26 сентября 2017, 01:00
Крупная авария под Самарой: без воды остались жители 10 поселков

Крупная авария под Самарой: без воды остались жители 10 поселков

В понедельник, 28 августа, в Красноармейском районе Самарской области произошла коммунальная авария. Была выявлена утечка водовода холодного водоснабжения диаметром 320 миллиметров. Это произошло в четырех километрах от населенного пункта Кировский. Он остался без воды, также нарушено водоснабжение еще девяти поселков: 

28 августа 2017, 01:49
Еще одно поселение в Самарской области оказалось на грани вымирания

Еще одно поселение в Самарской области оказалось на грани вымирания

В Новолопатинском около ста жителей оказались практически отрезаны от мира, а последний год им приходится жить без элементарных благ цивилизации: напор в водопроводах в многоквартирных домах просто не доходит до вторых этажей. Когда-то в поселении была собственная станция очистки воды, 
14 августа 2017, 10:57
Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео

Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео

В Самаре появилась «горячая река», пишут очевидцы в социальных сетях. В результате коммунальной аварии кипятком затопило дорогу и двор на Южном проезде. Инцидент произошел утром в пятницу, 4 августа.

По словам местных жителей, горячая вода начала бить ключом из 
4 августа 2017, 11:59
Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер

Утром, 28 апреля, в Самаре во дворе на Ново-Вокзальной произошла коммунальная авария. Из-под земли забил гейзер высотой примерно с жилой дом – метров в двадцать, сообщили очевидцы. В интернете появилось фото и видео с места происшествия. На место аварии направили 
28 апреля 2017, 02:20
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