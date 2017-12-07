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65 тысяч жителей Самарской области остались без холодной воды
Во вторник, 26 сентября, в ГУ МЧС по Самарской области поступила информация о коммунальном происшествии в Сызрани. Произошла утечка на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров в районе поселка Ивашевка. По данным сызранских изданий, на время проведения работ отключено водоснабжение …
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26 сентября 2017, 01:00
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Крупная авария под Самарой: без воды остались жители 10 поселков
В понедельник, 28 августа, в Красноармейском районе Самарской области произошла коммунальная авария. Была выявлена утечка водовода холодного водоснабжения диаметром 320 миллиметров. Это произошло в четырех километрах от населенного пункта Кировский. Он остался без воды, также нарушено водоснабжение еще девяти поселков: …
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28 августа 2017, 01:49
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Еще одно поселение в Самарской области оказалось на грани вымирания
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14 августа 2017, 10:57
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Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео
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4 августа 2017, 11:59
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Во дворе на Ново-Вокзальной забил 20-метровый гейзер
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28 апреля 2017, 02:20