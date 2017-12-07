Еще одно поселение в Самарской области оказалось на грани вымирания В Новолопатинском около ста жителей оказались практически отрезаны от мира, а последний год им приходится жить без элементарных благ цивилизации: напор в водопроводах в многоквартирных домах просто не доходит до вторых этажей. Когда-то в поселении была собственная станция очистки воды, …