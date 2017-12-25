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В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Управлял «четырнадцатой» 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома 133 …
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25 декабря 2017, 02:33
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В Самаре водитель на такси залетел под трамвай
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25 декабря 2017, 01:17
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Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой
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25 декабря 2017, 11:29
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В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса
В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице …
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25 декабря 2017, 10:21
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Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки
Утром в понедельник, 25 декабря, из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки. Такую оценку в начале дня показывал сервис «Яндекс. Пробки». Движение транспорта была затруднено по всем основным магистралям города. Московское шоссе, Ново-Садовая, проспект Кирова, улицы Советской Армии и XXII …
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25 декабря 2017, 09:57
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На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей
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22 декабря 2017, 10:21
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Самарские гаишники провели рейд на обводной
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21 декабря 2017, 08:53
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В Самаре никто не захотел принять снег
В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было …
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20 декабря 2017, 09:01
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В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады
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20 декабря 2017, 07:03
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В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»
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20 декабря 2017, 10:29
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За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега
В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта и проездов к муниципальным учреждениям. Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам …
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20 декабря 2017, 12:34
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В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш
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19 декабря 2017, 02:45
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Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега
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19 декабря 2017, 11:56
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После метели Самару сковали 8-балльные пробки
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13 декабря 2017, 06:00
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Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор
Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об …
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13 декабря 2017, 04:25
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ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог
В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.
«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных …
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7 декабря 2017, 03:54
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Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки
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5 декабря 2017, 05:49
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ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде
В Самарской области прогнозируется двухдневный снегопад, предупредили в ГИБДД.
«Региональная ГИБДД информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега. Асфальтовое покрытие скользкое. В последующие два дня ожидается снегопад. В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее …
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4 декабря 2017, 01:28
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В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД. Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту …
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30 ноября 2017, 11:38