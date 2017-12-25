В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс» В социальных сетях появились жалобы самарцев о пробках на кольце Ракитовского и Московского шоссе после того, как на развязке включили светофоры. Это произошло утром в среду, 20 декабря. Автомобилист пишут про … В социальных сетях появились жалобы самарцев о пробках на кольце Ракитовского и Московского шоссе после того, как на развязке включили светофоры. Это произошло утром в среду, 20 декабря. Автомобилист пишут про