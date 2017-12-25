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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi

В Самаре на Краноглинском шоссе машину «ВАЗ» разорвало пополам в ДТП с Audi

В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Управлял «четырнадцатой» 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 133 

25 декабря 2017, 02:33
В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В Самаре водитель на такси залетел под трамвай

В понедельник, 25 января, в Самаре водитель на легковом автомобиле с логотипом службы такси залетел под трамвай. Это произошло на улице Советской. Фото с места ДТП появилось в социальной сети.

«25 декабря, 10:00, улица Советская: таксист не уступает трамваю», 
25 декабря 2017, 01:17
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице 
25 декабря 2017, 10:21
Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки

Из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки

Утром в понедельник, 25 декабря, из-за снегопада дороги Самары сковали 9-балльные пробки. Такую оценку в начале дня показывал сервис «Яндекс. Пробки». Движение транспорта была затруднено по всем основным магистралям города. Московское шоссе, Ново-Садовая, проспект Кирова, улицы Советской Армии и XXII 

25 декабря 2017, 09:57
На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

В Самарской области на дороги в 2018 году будет выделено более 12 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил глава региона Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что определенные сложности были с развязкой улиц Ташкентской и Демократической. Вынос сетей согласовывали энергокомпаниями и 
22 декабря 2017, 10:21
Самарские гаишники провели рейд на обводной

Самарские гаишники провели рейд на обводной

На «Обводной» дороге Самары за последний месяц из-за нарушений езды по встречной полосе произошло 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек, двое — дети. Для профилактики аварий на этом участке трассы сотрудники ГАИ провели рейд с помощью машины скрытого контроля.

21 декабря 2017, 08:53
В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре никто не захотел принять снег

В Самаре не нашлось желающих складировать 22 тысячи тонн снега, которые собираются вывезти с улиц города. Торги на портале госзакупок, которые объявлял муницпиальный «Спецремстройзеленхоз», были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 1,5 млн рублей. Работы необходимо было 

20 декабря 2017, 09:01
В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

В Самаре в выходные ожидается потепление и снегопады

Самарские метеорологи опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным, которые на своем сайте опубликовало Приволжское УГМС, в Самаре к выходным потеплеет и пойдет снег. Уже в пятницу, 22 декабря, днем ожидается потепление до минус пяти градусов по Цельсию. В 

20 декабря 2017, 07:03
В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»

В Самаре на Ракитовском кольце включили светофоры и случился «транспортный коллапс»

В социальных сетях появились жалобы самарцев о пробках на кольце Ракитовского и Московского шоссе после того, как на развязке включили светофоры. Это произошло утром в среду, 20 декабря. Автомобилист пишут про 
20 декабря 2017, 10:29
За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

За прошедшие сутки в Самаре убрано 4,7 тыс. тонн снега

В Самаре продолжаются работы по уборке снега, обработке противогололедными реагентами. В первую очередь происходит расчистка дорог с интенсивным движением транспорта  и проездов к муниципальным учреждениям.  Самарцы также могут повлиять на план работ снегоуборочных бригад с помощью обращений к контролирующим органам 
20 декабря 2017, 12:34
В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре от наледи и снега за сутки расчистили 511 крыш

В Самаре за сутки от наледи и снега расчистили более полутысячи крыш. Всего, по данным мэрии, в городе более 7 тысяч скатных крыш. Кроме того, коммунальщикам поручено своевременно чистить козырьки подъездов. Во вторник, 19 декабря, запланировано очистить 445 объектов. Накануне 

19 декабря 2017, 02:45
Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

Прокуратура: в Самаре составлено 177 протоколов из-за неубранного снега

В Самаре по результатам проверки в сфере благоустройства составлено 177 протоколов об административных правонарушениях. Дворы и дороги города прокуратура и районные комиссии проверили в период с 4 по 14 декабря. Из-за неубранного снега надзорное ведомство внесло в адрес руководителей управляющих 
19 декабря 2017, 11:56
После метели Самару сковали 8-балльные пробки

После метели Самару сковали 8-балльные пробки

Снежная метель спровоцировала заторы на самарских дорогах - пробки сейчас 8-балльные. Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится в регионе как минимум до вечера четверга. При этом ветер усилится, местами его порывы могут достигать 16 метров в секунду. К выходным осадки 

13 декабря 2017, 06:00
Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об 
13 декабря 2017, 04:25
ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог

В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.

«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об  административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных 
7 декабря 2017, 03:54
Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Самару из-за снега сковали 10-балльные пробки

Двухдневный снегопад и колебания температуры воздуха то в минус, то в плюс спровоцировали снежные заносы на дорогах и гололед, число ДТП растет в геометрической прогрессии. Из-за этого Самара второй день стоит в многочасовых пробках, сегодня они уже достигли 10 баллов. 

5 декабря 2017, 05:49
ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде

ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде

В Самарской области прогнозируется двухдневный снегопад, предупредили в ГИБДД.

«Региональная ГИБДД информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега. Асфальтовое покрытие скользкое. В последующие два дня ожидается снегопад. В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее 
4 декабря 2017, 01:28
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД.  Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту 

30 ноября 2017, 11:38
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