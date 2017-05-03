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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

В ночь со 2 на 3 мая в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар. Из здания эвакуировали 140 человек. Очаг находился в квартире на восьмом этаже, передает 63.ru.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 2 
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«Очаг возгорания находится в СНТ Астра. Предположительно, причиной пожара стало то, что люди 

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В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура

Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и 
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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

В Тольятти на Революционной спалили 3 машины

Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. 
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Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом

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20 июля 2015, 02:11
В Химках на площади 500 кв. метров горел склад

В Химках на площади 500 кв. метров горел склад

Сегодня, 28 апреля, в районе Сходни произошло возгорание. Загорелись склады, площадь пожара составила 500 кв м.
Сведений о пострадавших не поступало, огонь был локализован, сообщают федеральные СМИ.
 
 
 
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В Самаре горел склад площадью 50 квадратных метров

В Самаре горел склад площадью 50 квадратных метров

В областной столице произошел пожар, сообщает региональное ГУ МВД.
15 июня в 18:33 на Южном проезде загорелась крыша складского помещения. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м.
Пожар тушили 6 расчетов и 22 человека личного состава.
Огонь был устранен за 

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В Самарской области горел склад на площади 400 кв. метров

В Самарской области горел склад на площади 400 кв. метров

Вечером в понедельник, 5 мая, примерно в 22:48 произошел пожар на станции Заливная в Богатовском районе Самарской области. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, на ул. Иванова горела крыша недействующего складского помещения на площади 400 кв. метров. В 

6 мая 2014, 08:50
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