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Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар
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3 мая 2017, 09:55
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В селе под Тольятти жгли мусор и уничтожили дома
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2 мая 2017, 04:54
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В Самаре у придорожного кафе на Южной Обводной дороге полыхала фура
Вчера, 30 апреля, вечером на Южной Обводной дороге в Самаре зафиксировали возгорание большегруза, передает портал 63.ru. Возле одного из придорожных кафе загорелась кабина фуры. Очевидцам удалось с помощью подручных средств сбить пламя до прибытия пожарных. С помощью огнетушителя и …
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1 мая 2017, 09:08
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В Тольятти на Революционной спалили 3 машины
Сегодня, 30 апреля, в 03:18 в Тольяттинский центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Революционная Автозаводского района, передает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
По указанному адресу загорелись три транспортных средства. …
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30 апреля 2017, 06:54
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Молния уничтожила более 100 тонн спирта под Брестом
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20 июля 2015, 02:11
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В Химках на площади 500 кв. метров горел склад
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28 апреля 2015, 08:18
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В Самаре горел склад площадью 50 квадратных метров
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16 июня 2014, 12:38
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В Самарской области горел склад на площади 400 кв. метров
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6 мая 2014, 08:50