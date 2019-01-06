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В Тольятти в ДТП пострадали двое взрослых и двухлетний ребенок
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6 января 2019, 12:21
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Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице
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6 января 2019, 10:14
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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Отрадном
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4 января 2019, 02:24
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В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской
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3 января 2019, 08:56
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Пришлось эвакуировать 50 человек В Самаре сегодня горел ТЦ "Московский"
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3 января 2019, 08:34
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В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров
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26 декабря 2018, 11:40
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В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники
В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС.
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26 декабря 2018, 11:02