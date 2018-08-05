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Ночью в Сызрани сгорел автомобиль
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3 августа 2018, 10:20
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В августе в Самаре может выпасть крупный град
Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно …
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2 августа 2018, 11:07
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В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом
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2 августа 2018, 10:23
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Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области
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1 августа 2018, 03:36
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Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре
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31 июля 2018, 11:13
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В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни
В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, …
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20 июля 2018, 03:26
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Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре
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10 июля 2018, 04:34
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Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре
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9 июля 2018, 01:42