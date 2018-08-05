11
15
16
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
В августе в Самаре может выпасть крупный град

В августе в Самаре может выпасть крупный град

Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно 
2 августа 2018, 11:07
В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом

В Сызрани по неизвестной причине загорелся расселенный дом

В четверг, 2 августа, около двух часов ночи произошел пожар в расселенном доме на улице Хвалынской в Сызрани. К счастью, обошлось без пострадавших. По словам очевидцев, возгорание люди заметили около двух часов ночи. По предварительной информации, площадь пожара составила несколько 
2 августа 2018, 10:23
Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области

Пожар в суде потушили судебные приставы в Самарской области

В Самарской области судебные приставы предотвратили пожар, который едва не возник в Приволжском окружном военном суде. Двое дежурных находились на своем рабочем месте, когда почувствовали запах дыма и отправились на поиски его источника. Оказалось, что в одном из кабинетов суда 
1 августа 2018, 03:36
Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре

Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре

В Сети очевидцы выложили несколько видеозаписей пожара около ТРК «Вива Лэнд» в Самаре. Напомним, что во вторник, 31 июля,  рано утром вспыхнул двухэтажный дом. К счастью, он был давно заброшен и прежние жильцы расселены. Пока информация о пострадавших не поступала.
31 июля 2018, 11:13
В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В пятницу вечером в Самаре обещают грозы, град и ливни

В ближайшие 2 часа погода в Самарской области может кардинально измениться: региональное МЧС передает штормовое предупреждение. Сегодня вечером и ночью синоптики прогнозируют ливень, грозу, град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 20 июля, 
20 июля 2018, 03:26
Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Во вторник, 10 июля, в Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер. По информации регионального ГУ МЧС, в ближайшие 1-2 часа местами будет гроза и ветер усилится до 15-20 м/с. Такая погода сохранится до конца этого дня.

Специалисты оперативного 
10 июля 2018, 04:34
Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

Людей эвакуировали из ТРК «Вива Лэнд» в Самаре

В понедельник днем, 9 июля, персонал и посетителей вывели из торгово-развлекательного центра «Вива Лэнд» на площади Кирова в Самаре. В здании сработала пожарная сигнализация, на место событий тут же приехали сотрудники оперативных служб.
 
"Мы были внутри, запахло проводкой и включили сирену, 
9 июля 2018, 01:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх