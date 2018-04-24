7
45
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
11 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Село под Сызранью спасли от сильного пожара

Село под Сызранью спасли от сильного пожара

Сегодня, 23 апреля, личный состав 95-й и 185-й пожарно-спасательных частей города Сызрань выезжал по срочному вызову на крупное возгорание сухой травы под городом. Вызов на пульт дежурного диспетчера поступил в полдень - около Новой Рачейки вспыхнул сушняк. На место выехали 

23 апреля 2018, 10:18
220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по 

23 апреля 2018, 12:15
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

20 апреля около 15:00 в самарском ТЦ «Вива Лэнд» произошло ЧП. Оттуда пришлось экстренно эвакуировать всех посетителей.

На третьем этаже здания заблокировалась дверь. Кроме того, многие почувствовали запах гари. Потом 
20 апреля 2018, 05:39
В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль

Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. 
20 апреля 2018, 12:33
Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре

Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре

В Самаре видеоблогер Евгений Щекин снял видео с обзором участка, где планируют построить Центральную магистраль. Съемка велась с высоты. Как уже рассказывала «ТЕРРА», строительство дороги было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Но постоянно откладывалось. На прошлой неделе стало 
20 апреля 2018, 11:13
Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»

Видеоблогер Александр Карягин опубликовал на youtube красивое видео с ночной "Самара-Ареной" - стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018. По-настоящему космический вид. Как будто висит в воздухе. Идеально зеленое поле. Правда, вокруг арены еще есть остатки бардака. Строительный мусор, кучи 
19 апреля 2018, 09:00
Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал 
19 апреля 2018, 08:02
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

В Самаре местные жители жалуются на едкий запах гари в центре города – Ленинском и Самарском районах, а также в Куйбышевском и Железнодорожном. О тяжелом запахе, предположительно, горелого пластика, горожане пишут в соцсети.

«Что горит в Самаре в Куйбышевском 
19 апреля 2018, 11:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх