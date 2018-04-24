Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре рассказывала «ТЕРРА», строительство дороги было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Но постоянно откладывалось. На прошлой неделе стало … В Самаре видеоблогер Евгений Щекин снял видео с обзором участка, где планируют построить Центральную магистраль. Съемка велась с высоты. Как уже«ТЕРРА», строительство дороги было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Но постоянно откладывалось. На прошлой неделе стало