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Село под Сызранью спасли от сильного пожара
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23 апреля 2018, 10:18
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220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по …
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23 апреля 2018, 12:15
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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20 апреля 2018, 05:39
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В блогах: ночью около «Дубков» горел автомобиль
Самарец Антон Утехин стал свидетелем, как ночью горел автомобиль около стадиона напротив «Дубков». «Уже вторая тачка за 3 года взрывается у меня под окнами, - утверждает автор в «Инстаграме». - Что-то не очень мне верится в случайность и совпадения. …
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20 апреля 2018, 12:33
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Появилось видео с обзором участка будущей магистрали Центральная в Самаре
В Самаре видеоблогер Евгений Щекин снял видео с обзором участка, где планируют построить Центральную магистраль. Съемка велась с высоты. Как уже рассказывала «ТЕРРА», строительство дороги было предусмотрено в генпланах с 1937 года. Но постоянно откладывалось. На прошлой неделе стало …
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20 апреля 2018, 11:13
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Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»
Видеоблогер Александр Карягин опубликовал на youtube красивое видео с ночной "Самара-Ареной" - стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018. По-настоящему космический вид. Как будто висит в воздухе. Идеально зеленое поле. Правда, вокруг арены еще есть остатки бардака. Строительный мусор, кучи …
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19 апреля 2018, 09:00
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Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС
Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал …
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19 апреля 2018, 08:02
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На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары
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19 апреля 2018, 11:35