В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, в ходе совещания в мэрии Самары. С 26 декабря по 8 января там пройдет новогодняя ярмарка. Всего к Новому году в городе …