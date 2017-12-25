3
53
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                    d8b  888b    888                                    
                    Y8P  8888b   888                                    
                         88888b  888                                    
 88888888  888d888  888  888Y88b 888   8888b.   888  888  888   .d88888 
    d88P   888P"    888  888 Y88b888      "88b  888  888  888  d88" 888 
   d88P    888      888  888  Y88888  .d888888  888  888  888  888  888 
  d88P     888      888  888   Y8888  888  888  Y88b 888 d88P  Y88b 888 
 88888888  888      888  888    Y888  "Y888888   "Y8888888P"    "Y88888 
                                                                    888 
                                                                    888 
                                                                    888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра

В Самаре в новогоднюю ночь временно ограничат движение транспорта. Дороги в районе площади Куйбышева будут перекрыты до утра. Кроме того, там с 20 часов 31 декабря до 8:00 1 января будет запрещена стоянка и парковка машин. Изменятся схемы движения общественного 

22 декабря 2017, 04:03
Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!

Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!

В новогодние праздники телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ» порадует зрителей любимой музыкой, лучшими отечественными мультфильмами и премьерами документальных проектов.

Новый год «ТЕРРА - РЕН ТВ» встретит марафоном «Легенд Ретро FM». 31 декабря звёзды российской и мировой музыкальной сцены 70-х, 80-х и 

22 декабря 2017, 02:55
Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
В Самаре чиновники заказали два фейерверка за 1,6 млн рублей

В Самаре чиновники заказали два фейерверка за 1,6 млн рублей

В Самаре на два фейерверка потратят 1 млн 600 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара». Согласно материалам тендера, праздничные пиропоказы 

13 декабря 2017, 07:04
В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки

В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки. Об этом чиновники сообщили на совещании в мэрии Самары. Больше всего праздничных площадок предусмотрено в Красноглинском районе – 8. В Куйбышевском – 7, в Ленинском, Октябрьском и Промышленном 

12 декабря 2017, 10:14
В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, в ходе совещания в мэрии Самары. С 26 декабря по 8 января там пройдет новогодняя ярмарка. Всего к Новому году в городе 
11 декабря 2017, 09:03
Вход на домашний стыковой матч «Крыльев Советов» будет бесплатным

Вход на домашний стыковой матч «Крыльев Советов» будет бесплатным

22 мая пройдет вторая стыковая игра за возможность остаться в Премьер-лиге. Руководство самарского клуба приняло решение, что вход на этот поединок будет осуществляться по бесплатным билетам.
После поражения самарцев в 29-м туре чемпионата России стало ясно, что «Крылья» попадают в 

12 мая 2014, 05:16
Вход на матчи

Вход на матчи "Красных Крыльев" в Самаре будет свободным

БК «Красные Крылья» проведет серию матчей плей-офф Единой лиги ВТБ. В Самаре 4 мая состоится игра с «Енисеем», вход на которую для болельщиков будет бесплатным. Начало встречи - в 13:00. Если потребуется, второй матч состоится 5 мая в 19:00, вход 

22 апреля 2014, 10:18
Вход на матчи «Красных Крыльев» с клубами «Азовмаш» и «Цмоки-Минск» будет свободным

Вход на матчи «Красных Крыльев» с клубами «Азовмаш» и «Цмоки-Минск» будет свободным

Для всех самарских болельщиков вход на две заключительные домашние игры с клубами «Азовмаш» и «Цмоки-Минск» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ будет бесплатным, сообщает официальный сайт БК «Красные Крылья». Матч с клубом «Азовмаш» состоится 21 марта в 19:00 на паркете 

17 марта 2014, 04:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх