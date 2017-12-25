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В новогоднюю ночь движение транспорта в Самаре ограничат до утра
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22 декабря 2017, 04:03
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Зажигай на Родине – вместе с «ТЕРРОЙ - РЕН ТВ»!
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22 декабря 2017, 02:55
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Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января
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21 декабря 2017, 05:28
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В Самаре чиновники заказали два фейерверка за 1,6 млн рублей
В Самаре на два фейерверка потратят 1 млн 600 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара». Согласно материалам тендера, праздничные пиропоказы …
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13 декабря 2017, 07:04
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В Самаре к Новому году откроют 35 праздничных комплексов и украсят елки
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12 декабря 2017, 10:14
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В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева
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11 декабря 2017, 09:03
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Вход на домашний стыковой матч «Крыльев Советов» будет бесплатным
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12 мая 2014, 05:16
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Вход на матчи "Красных Крыльев" в Самаре будет свободным
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22 апреля 2014, 10:18
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Вход на матчи «Красных Крыльев» с клубами «Азовмаш» и «Цмоки-Минск» будет свободным
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17 марта 2014, 04:35