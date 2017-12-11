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В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева
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6 декабря 2017, 11:43
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В Самаре на пл. Куйбышева появятся ледяные фигуры мультгероев
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5 декабря 2017, 02:32
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В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов
Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.
«Во вторник, 5 …
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5 декабря 2017, 01:08
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Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской
Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.
«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - …
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5 декабря 2017, 01:01
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В Самаре начали демонтаж рекламных щитов
Самарская мэрия начала демонтировать незаконные рекламные щиты, установленные вдоль гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу, а именно на Московском и Южном шоссе, Ново-Садовой, в Куйбышевском районе и Зубчаниновке. В планах — сократить число таких конструкций до минимума.
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1 декабря 2017, 04:06
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В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров
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30 ноября 2017, 04:49
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В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары
В Самаре потратят 5 миллионов рублей на доставку чиновников мэрии к месту работы и обратно, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика для оказания автотранспортных услуг объявила администрация города. Согласно техзаданию, исполнитель должен организовать перевозки служащих на …
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28 ноября 2017, 02:05
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Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат
Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.
По данным администрации …
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27 ноября 2017, 01:47
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На обновленной площади Куйбышева зальют каток
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9 ноября 2017, 07:01
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Площадь Куйбышева полностью отремонтирована
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3 ноября 2017, 05:56
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В самарских парках заработали зимние горки
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6 декабря 2016, 12:22
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В Самаре на катки площади Куйбышева потратят 200 тысяч рублей
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29 ноября 2016, 04:27