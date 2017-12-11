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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать 20-метровую елку на площади Куйбышева

В Самаре начали украшать главную новогоднюю елку на площади Куйбышева. Её высота – более 20 метров, вес - больше 3,5 тонны. По данным чиновников, гирлянда, которой украшают новогоднее дерево, экономична по энергопотреблению, а значит, не создаст значительной нагрузки на сети 
6 декабря 2017, 11:43
В Самаре на пл. Куйбышева появятся ледяные фигуры мультгероев

В Самаре на пл. Куйбышева появятся ледяные фигуры мультгероев

В Самаре на площади Куйбышева появятся ледяные фигуры мультгероев. Всего на ледовые скульптуры будет потрачено почти 1,2 миллиона рублей, и ещё 300 тысяч - на их охрану. Объекты из льда перечислены на сайте госзакупок.

«Ну, погоди!», «Морозко», «Трон и 
5 декабря 2017, 02:32
В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.

«Во вторник, 5 

5 декабря 2017, 01:08
Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - 

5 декабря 2017, 01:01
В Самаре начали демонтаж рекламных щитов

В Самаре начали демонтаж рекламных щитов

Самарская мэрия начала демонтировать незаконные рекламные щиты, установленные вдоль гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу, а именно на Московском и Южном шоссе, Ново-Садовой, в Куйбышевском районе и Зубчаниновке. В планах — сократить число таких конструкций до минимума.
Владельцы рекламных щитов 

1 декабря 2017, 04:06
В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров

В этом году в Самаре зальют более ста катков площадью 106 000 кв. метров, сообщили в мэрии. Работа начнется, как только наступит подходящая погода: нужна стабильная минусовая температура. Самые большие катки традиционно обустроят на самарской набережной, в парках и на 
30 ноября 2017, 04:49
В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары

В 5 млн рублей обойдется доставка чиновников до мэрии Самары

В Самаре потратят 5 миллионов рублей на доставку чиновников мэрии к месту работы и обратно, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика для оказания автотранспортных услуг объявила администрация города. Согласно техзаданию, исполнитель должен организовать перевозки служащих на 

28 ноября 2017, 02:05
Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.

По данным администрации 
27 ноября 2017, 01:47
На обновленной площади Куйбышева зальют каток

На обновленной площади Куйбышева зальют каток

Каток площадью 5 тысяч 250 квадратных метров планируют залить в Самаре на обновленной площади Куйбышева. Толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров, а под ним - «иглопробивное полотно».

Сейчас власти ищут подрядчика, который организуют заливку катка, и будет содержать его 

9 ноября 2017, 07:01
Площадь Куйбышева полностью отремонтирована

Площадь Куйбышева полностью отремонтирована

Капитальный ремонт самой большой площади в Европе велся 6 месяцев. Подрядчик уложил новый асфальт и плитку, обновил систему освещения и засеял газоны. Реконструированы также туалеты — теперь в них есть свет и отопление. Установлены новые скамейки и урны. Посажено более 

3 ноября 2017, 05:56
В самарских парках заработали зимние горки

В самарских парках заработали зимние горки

Уже сейчас можно покататься на ватрушках в парке Гагарина, в парке 50 лет Октября на Металлурге, в «Дружбе». В парке Победы в этом году зальют каток. Там можно будет взять коньки напрокат и воспользоваться камерой хранения. Касса работает ежедневно без 

6 декабря 2016, 12:22
В Самаре на катки площади Куйбышева потратят 200 тысяч рублей

В Самаре на катки площади Куйбышева потратят 200 тысяч рублей

В Самаре на площади Куйбышева зальют два больших катка за 200 тысяч рублей, такое сообщение появилось на портале госзакупок. Средства поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет проложить спецпрослойку из иглопробивного полотна и залить ее водой. Работы нужно 
29 ноября 2016, 04:27
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