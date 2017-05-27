В Самаре задержали подозреваемого в ограблении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
25-летняя жительница дома на улице Стара-Загора вечером возвращалась домой. В подъезде на лестничной площадке первого этажа на нее напал незнакомец. Он попытался вырвать сумку у нее из рук. Но девушка начала сопротивляться, завязалась потасовка. Грабитель все же забрал ее имущество и убежал.
Во время осмотра подъезда полицейские обнаружили банковскую карту на имя мужчины и мобильный телефон. Как выяснилось, эти вещи принадлежали одному человеку, но он не был жильцом дома. Сотрудники уголовного розыска предположили, что мобильник и карта могли выпасть из кармана нападавшего.
Как оказалось, владельцем потерянных вещей был 31-летний неоднократно судимый самарец. Задержанный мужчина не стал отрицать причастности к грабежу и рассказал, что сумку потерпевшей выбросил в мусорный бак.
После проверки полицейские установили, что на счету у мужчины может быть еще один грабеж, совершенный днем ранее на той же улице. Как и в предыдущем случае, жертвой была женщина, а нападение произошло в подъезде на лестничной площадке первого этажа. Злоумышленник сорвал с ее шеи две золотые цепочки. Позже выяснилось, что украшения предполагаемый злоумышленник в тот же день сдал в ломбард.
По результатам проверки возбуждены уголовные дела.
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