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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 мая 2017г 
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МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

МВД: В Жигулевске мужчина с ножом напал на хлебный киоск

Нападение произошло вчера, 21 мая, днем в микрорайоне В-1. Дверь в хлебный киоск была не заперта - и через нее внутрь ворвался мужчина с ножом. Он заставил женщину-продавца отдать ему деньги. В киоске было 3 тысячи рублей.
 
Получив от 

22 мая 2017, 07:16
Смерть под замком: В камере спецприемника повесился задержанный

Смерть под замком: В камере спецприемника повесился задержанный

19 мая во время обхода камер специального приемника для лиц, подвергнутых административному аресту, при Управлении МВД РФ по г. Самаре полицейские обнаружили задержанного без признаков жизни. По предварительной версии, мужчина повесился - покончил жизнь самоубийством при помощи постельного белья.

Это был 

19 мая 2017, 10:32
СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы

СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы

13 мая компьютеры МРЭО ГИБДД по всей Самарской области поразили компьютерные вирусы, именно по этой причине вчера не велся прием граждан, передает портал 63.ру. На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись 
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В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

В тольяттинской полиции появилась своя «няша»: к лейтенанту уже просятся на допрос

Следователь следственного управления УМВД России по городу Тольятти Вербицкая Ксения Андреевна желает всем закончить короткую рабочую неделю на позитивной ноте. Такое сообщение появилось в официальном Инстаграме МВД по Самарской области
 
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13 мая 2017, 06:07
Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Под Самарой водитель Mercedes сбил насмерть инспектора ДПС

Сегодня, 9 мая, в 1:20 на автотрассе «М-5 Урал» в Красноярском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Жертвой стал инспектор ДПС, находившийся при исполнении служебных обязанностей.

По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на автомобиле Mercedes не справился с управлением и выехал 

9 мая 2017, 09:44
Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

В ночь на 24 апреля в Самаре на улице Стара-Загоре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В Сети появилось фото с места аварии. По словам очевидцев, после столкновения с иномаркой вазовская легковушка снесла дорожное ограждение, перевернулась на крышу и врезалась 
24 апреля 2017, 04:03
В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В Отрадном пенсионера сначала избили табуреткой, а затем отобрали у него 70 тысяч рублей

В отдел полиции города Отрадный Самарской области обратился за помощью местный 69-летний житель. Пенсионер пожаловался на неизвестного мужчину, который избил его табуреткой и отобрал 70 тысяч рублей.
 
Сотрудники полиции установили, что в этот день пенсионер у себя дома на 

9 апреля 2017, 06:20
В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

В Самаре поддержали продление улицы Стара-Загора

Мэрия Самары опубликовала заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории для продления дороги по улице Стара-Загора. Предполагается удлинение и расширение проезжей части на участке от улицы Советской Армии до улицы Санфировой. Всего за месяц в администрацию Октябрьского района 

20 марта 2017, 03:05
В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео

В Самаре строительный кран рухнул на улицу Стара-Загора, есть видео

На улице Стара-Загора прямо на дорогу рухнул строительный кран. Информация о происшествии в Самаре и видео появились в социальной сети.
«Едем сегодня по Стара-Загоре в сторону кольца Кирова, смотрим - пробка. Проезжаем и видим, как упала часть строительного крана. Сам 

14 марта 2017, 07:27
В Самарской области налетчик ограбил магазин и пытался уйти на лыжах

В Самарской области налетчик ограбил магазин и пытался уйти на лыжах

Полицейские раскрыли ограбление магазина в Кошкинском районе Самарской области. Преступление было совершено вечером в четверг, 2 февраля. В селе Надеждино злоумышленник похитил у продавца торговой точки всю выручку. По словам потерпевшей, налетчик угрожал ей предметом, похожим на пистолет. Она также 

6 февраля 2017, 04:25
Двое самарцев запытали пенсионерку шокером и отняли у нее орден

Двое самарцев запытали пенсионерку шокером и отняли у нее орден

На двух жителей Самарской области заведено уголовное дело по подозрению в разбое в отношении пожилой женщины. Преступление было совершено 31 января в селе Аверьяновка Богатовского района. Вечером в частный дом 77-летней пенсионерки ворвались двое мужчин. Они избили женщину, пытали электрошокером, 
3 февраля 2017, 11:42
В Самаре на Стара-Загоре провалился асфальт: дворы затапливает горячей водой

В Самаре на Стара-Загоре провалился асфальт: дворы затапливает горячей водой

Сегодня, 14 октября, в социальных сетях появилось фото «Провал асфальта на Стара-Загоре. Коммунальная авария, по словам очевидца, произошла на пересечении улиц Стара Загора и Ново-Вокзальной.

«Во дворы течёт поток горячей воды. На тротуаре провал асфальта. Спецы на месте уже», 
14 октября 2016, 05:13
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