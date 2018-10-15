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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто

В понедельник рано утром, 15 октября, на пересечении улиц Революционной и Маломосковской в областной столице столкнулись три автомобиля - Lada Priora, Lada Granta и Subaru. Две машины получили механические повреждения — по предварительным данным, один из автомобилей врезался в другой, 
15 октября 2018, 02:08
Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий

Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому 
15 октября 2018, 01:37
Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей

Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей

Появилась видеозапись задержания защитника «Крыльев Советов», 23-летнего Георгия Тигиева. Его поймали во время поездки в нетрезвом виде. На видео запечатлена сцена, когда футболист не хотел отдавать свой внедорожник на время прохождения медицинского освидетельствования. 
 
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15 октября 2018, 12:48
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины

В ночь на понедельник, 15 октября, тушили пожар в одной из квартир на Монгоре в Сызрани. О возгорании стало известно в 3:22, на место событий выехали три спецавтомобиля и 11 сотрудников оперативного ведомства. Оказалось, в одной из квартир дома № 
15 октября 2018, 12:09
В Самару пытались провезти поддельные запчасти для LADA на 8 млн рублей

В Самару пытались провезти поддельные запчасти для LADA на 8 млн рублей

Стало известно, что за девять месяцев этого года в регионе было составлено 56 протоколов об административных правнарушениях, которые касались незаконного использования товарных знаков. Суд рассмотрел 18 из них на сумму в 340 тысяч рублей. За этот же период было раскрыто 
12 октября 2018, 03:17
В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за жестокого убийства. Жительница села Спасское из Приволжского района заглянула утром к своей соседке, нашла ее мертвой, и тут же позвонила в полицию. Как рассказали в региональном ГУ МВД, в доме был еще и 
12 октября 2018, 02:13
Самарца пытали паяльником и утюгом из-за 4800 рублей

Самарца пытали паяльником и утюгом из-за 4800 рублей

Суд областной столицы вынес решение по скандальному делу в отношении двух мужчин. Этих людей подозревали в разбое, пытках и нанесении тяжкого вреда здоровью их жертвы. В марте этого года 34-летний и 40-летний жители Самары потребовали банковскую карту с пин-кодом у 
12 октября 2018, 10:34
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