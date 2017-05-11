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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре посетители бара на Победе устроили поножовщину

В Самаре посетители бара на Победе устроили поножовщину

Накануне в полицию Самары поступило сообщение о госпитализации в больницу 25-летнего молодого человека с ножевым ранением.
Выяснилось, что парень отдыхал в одном из баров на улице Победы, там у него случился конфликт с другим посетителем. Мужчины отправились «побазарить» на улицу. 

11 мая 2017, 04:53
Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

Самарец ранил собутыльника «розочкой» в Зубчаниновке

В одну из больниц Самары доставили мужчину 35 лет с колото-резаной раной. Врачи сообщили об этом в полицию. Выяснилось, что пострадавшего к ним доставили от подъезда одного из домов по Зубчаниновском шоссе.

Потерпевший поведал полицейским, что во время одиночного 
4 мая 2017, 11:02
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

ЧП произошло на улице Советской. По словам очевидцев, нападению предшествовал конфликт на бытовой почве между сотрудницей торгового объекта и ее бывшим супругом. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Известно, что женщина жива, пишет «КТВ ЛУЧ». По неофициальным сведениям, она 
14 февраля 2017, 11:14
Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

Тольяттинка из ревности ударила сожителя ножом

В полицию Тольятти поступило сообщение от сотрудников больницы. Медики рассказали о госпитализации в учреждение 36-летнего мужчины с ножевым ранением, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские выяснили, что преступление произошло в квартире одного из дома по улице Льва Толстого в 

29 декабря 2016, 10:23
В Курумоче экстренно сел самолет, на борту которого пассажирка родила ребенка

В Курумоче экстренно сел самолет, на борту которого пассажирка родила ребенка

Сегодня, 10 декабря, в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Душанбе в Дрезден. Как передает портал «Волга Ньюс», у одной из пассажирок прямо на борту воздушного судна начались роды. К моменту приезда "скорой" малыш уже успел 

10 декабря 2016, 03:51
В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

В Кармало-Аделяково зарезали мужчину, который «по пьяни» пристал к чужой девушке

Жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе, передает ГУ МВД по Самарской области.

34-летнего молодого человека зарезали на смерть за то, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пристал к чужой девушке.
В сентябре в полицию района поступило сообщение 
4 декабря 2016, 04:52
Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

Пассажир из Таджикистана привез в Самару опасных насекомых

В аэропорту Курумоч в ручной клади пассажира из Таджикистана обнаружили крупу с вредными насекомыми.

«В крупе находились живые особи четырехпятнистой зерновки, а также семена опасного для сельского хозяйства сорняка - повилики полевой. Партия зараженной продукции была уничтожена», - сообщили в управлении 

14 ноября 2016, 04:11
В Новокуйбышевске мужчина от ревности до смерти избил сожительницу

В Новокуйбышевске мужчина от ревности до смерти избил сожительницу

Полицейские Новокуйбышевска задержали подозреваемого в убийстве. Согласно материалам уголовного дела 29-летний мужчина и его 33-летняя сожительница пили дома алкоголь. В результате ссоры молодой человек убил женщину. Трагедия случилась в доме на улице Кирова, сообщили в ГУ МВД России по Самарской 

31 октября 2016, 11:51
Жителя Душанбе оштрафовали за празднование дня рождения не с семьей

Жителя Душанбе оштрафовали за празднование дня рождения не с семьей

25-летнему жителю Душанбе Амирбеку Исаеву был выписан штраф за то, что он праздновал свой день рождения в кафе. Закон же предписывает отмечать этот праздник только в кругу семьи.
25 августа 2015, 02:26
В Таджикистане снова доступны социальные сети и YouTube

В Таджикистане снова доступны социальные сети и YouTube

С 29 мая в Таджикистане не работали "Фейсбук", "Вконтакте", "Одноклассники", видеохостинг YouTube, а также некоторые новостные порталы.

Блокировка была выполнена по приказу Службы связи. Основание - распространение обращения бывшего командира таджикского ОМОНа полковника Гулмурода Халимова. Он рассказал, что участвует 
9 июня 2015, 08:36
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