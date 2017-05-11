Вчера, 10 мая, в Кировском районном суде рассмотрено ходатайство полиции об аресте 26-летнего гражданина Таджикистана, некоего Каримова, которого подозревают в нападении на сверстника Юсупа Холова.
По предварительной версии следователей, в ночь на 9 мая в кафе "7 слонов" на улице Ташкентской в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, Каримов ударил таджика ножом.
С проникающим ранением в грудь потерпевший был доставлен в больницу. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью", предусматривающей санкцию до 10 лет лишения свободы.
Так как временная регистрация у подозреваемого закончилась на днях, ему была избрана мера пресечения - арест.
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