Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.



Вскоре в этом деле …