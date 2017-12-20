Эта авария случилась сегодня днем в Самаре. О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта рассказали очевидцы в социальных сетях.

На пересечении Галактионовской и Маяковского трамвай практически вмял иномарку в грузовик. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, а …