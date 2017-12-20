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В Самаре водитель «ВАЗ 2107» сбил 16-летнюю девушку на Ново-Садовой
В Самаре водитель на «семерке» сбил 16-летнюю девушку на перекрестке Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. ДТП произошло во вторник, 19 декабря, в 9:20. Автомобилем «ВАЗ 2107» управлял 38-летний мужчина, ехавший по Ново-Вокзальной со стороны Московского шоссе. По предварительным данным полиции, девушка переходила …
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20 декабря 2017, 03:07
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На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение
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20 декабря 2017, 02:03
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В Тольятти водитель маршрутки насмерть сбил почетного гражданина города
Во вторник, 19 декабря, в Тольятти на улице Мира произошло смертельное ДТП. Водитель маршрутки насмерть сбил 85-летнего мужчину. По предварительным данным, погиб почетный гражданин города, ветеран одного из крупных строительных предприятий, участвовавший в строительстве АвтоВАЗа и других промышленных объектов - …
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20 декабря 2017, 09:59
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В Тольятти водитель грузовика насмерть сбил мужчину и сбежал
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19 декабря 2017, 12:44
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В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»
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8 декабря 2017, 10:12
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В Самаре на XXII Партсъезда трамвай протаранил Vesta
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22 ноября 2017, 10:43
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Электрическое ДТП: В Самаре на Московском шоссе трамвай протаранил троллейбус
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4 ноября 2017, 05:10
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В Самаре белую иномарку зажало между «тремя семерками» и столбом
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25 октября 2017, 11:11
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В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги
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24 июля 2017, 11:30
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В Самаре трамвай впечатал иномарку в грузовик
Эта авария случилась сегодня днем в Самаре. О дорожно-транспортном происшествии с участием общественного транспорта рассказали очевидцы в социальных сетях.
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15 мая 2017, 04:45
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В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях
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8 мая 2017, 09:54
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В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото
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28 февраля 2017, 10:00