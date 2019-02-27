Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. … - Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное.