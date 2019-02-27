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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать

В Самарской области пациента вывезли на лошади из села, куда не смогла проехать "скорая"

Гужевой транспорт до сих пор, и в XXI веке, помогает спасать жизни людям в Самарской области. 23 февраля карета «скорой помощи» не смогла проехать к месту вызова в селе Благодаровка Борского района и пациента вывезли из населенного пункта на санях, 
27 февраля 2019, 04:47
В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В Самаре высадят более миллиона цветов этой весной

В этом году в Самаре высадят почти 33 000 квадратных метров цветников. Как сообщили в горадминистрации, улицы областной столицы украсят бегонии, петунии, ипомеи, катарантусы и еще примерно 50 растений. Клумбы разместят на бульварах, в скверах, парках и других общественных пространствах. 
27 февраля 2019, 04:25
Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

Шок: в Сызрани живодеры убили пса, устроив настоящие пытки

В Сызрани произошла шокирующая история: неизвестные живодеры жестоко расправились с собакой, перед смертью животное пережило настоящие пытки. У собаки, привязанной к столбу, выбиты зубы и переломаны лапы. Погибшее животное нашли вечером во вторник, 26 февраля, около автобусной остановки в районе 
27 февраля 2019, 03:53
В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Самарской области «Волга» сбила 16-летнюю девушку

В Ставропольском районе области увеличилось число аварий, в которых были травмированы дети-пешеходы. Как сообщает районная ГИБДД, с начала года зафиксировали четыре аварии, четверо несовершеннолетних детей получили различные ранения. В частности, в понедельник, 25 февраля, случилось ДТП в селе Русская Борковка. 
27 февраля 2019, 02:43
Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура выяснит, законно ли вырубили деревья на 5-й просеке

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за спила деревьев на 5-ой просеке. Об этом сообщил депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено уже сегодня прокурором, как незаконное. 
27 февраля 2019, 02:19
«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

«АвтоВАЗ» заработал в обычном режиме после коммунальной аварии

В среду, 27 февраля, стало известно о том, что в Тольятти была устранена коммунальная авария на «АвтоВАЗе». За ночь ее последствия ликвидировали, производство запускают в плановом режиме. Коммунальное ЧП на планы предприятия по производству автомобилей никак не повлияет, сообщает 
27 февраля 2019, 12:02
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

В Октябрьске пенсионерка погибла под колесами «Приоры»

25 февраля в Самарской области произошла авария со смертельным исходом. Все случилось в Октябрьске. По данным полиции, 27-летний водитель «Приоры» ехал по Кирпичному переулку в сторону улицы Ленина. Неподалеку от пешеходного перехода под колесами легковушки оказалась 82-летняя женщина. Пострадавшую доставили 

26 февраля 2019, 03:23
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

В Самаре трамвай №20 наехал на 16-летнего подростка

Вчера, 16 февраля, примерно в 13:00 водитель трамвая №20 допустила наезд на 16-летнего пешехода ДТП произошло напротив дома №139 по улице Ново-Садовой. Трамвай двигался со стороны проспекта Масленникова в направлении проспекта Ленина. Юноша переходил трамвайные пути вне пешеходного перехода. Парень 

17 февраля 2019, 02:29
ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

ВИДЕО современных Маугли: компания подростков в Самаре выпрыгивала из трамвая и ломала двери

Житель областной столицы запечатлел странную забаву самарской молодежи: он заснял, как сначала две молодые девушки пытаются выбраться из окна стоящего на месте трамвая № 3, но затем снова «ныряют» в салон транспортного средства. Позже их приятель закинул в вагон свой 
13 февраля 2019, 10:18
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