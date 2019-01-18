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Тольяттинец продал арендованный автомобиль
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18 января 2019, 05:36
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В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра
Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
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18 января 2019, 05:18
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В Самаре прикрыли игорный клуб на Красной Глинке
В Самаре правоохранители «накрыли» игорное заведение в помещении одного из торговых павильонов, расположенных в поселке Красная Глинка. Они установили и задержали предполагаемого организатора азартных игр - 35-летнего нигде не работающего жителя областной столицы. Ранее этот человек не представал перед судом. …
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18 января 2019, 04:44
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«Конкуренция огромная»: Самарская область претендует на создание научно-образовательного центра
В Самарской области могут создать научно-образовательный центр. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил во время пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он рассказал, что идея Самарской области была высоко оценена федеральным министром науки и образования Михаилом Котюковым.
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18 января 2019, 04:25
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Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП
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17 января 2019, 05:52
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В Самарской области Volkswagen опрокинулся на крышу: пострадал пассажир
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17 января 2019, 11:41
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ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали
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16 января 2019, 02:42
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В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека
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16 января 2019, 12:09
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В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»
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14 января 2019, 05:50
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Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре
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14 января 2019, 01:44
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