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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В четверг, 6 декабря, депутаты Самарской губдумы одобрили в первом чтении изменения, которые собираются внести в региональный «закон о тишине». Сейчас шуметь в жилых домах запрещено с 22:00 до 08:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Теперь в выходные 
6 декабря 2018, 05:55
Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина.

За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, по которым завели уголовные 
6 декабря 2018, 05:05
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

На стадионе «Самара Арена» полным ходом идет подготовка к игре 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом». Матч запланирован на 8 декабря и стартует в 13:30. Он будет заключительным в этом году для самарских «Крыльев Советов». В тренировках команды участвуют все 
6 декабря 2018, 03:36
В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский 
6 декабря 2018, 01:29
Сбил и сбежал: в Сызрани неизвестная машина наехала на пешехода

Сбил и сбежал: в Сызрани неизвестная машина наехала на пешехода

В среду днем, 5 декабря, на Образцовской площадке в Сызрани под колесами машины оказался пешеход, а водитель скрылся с места происшествия. Это произошло в 15:30 на улице Жуковского. Неизвестный водитель на автомобиле неустановленной марки ехал со стороны улицы Казанской в 
6 декабря 2018, 09:58
В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В среду вечером, 5 декабря, произошла нестандартная авария на улице Аэродромной. Там столкнулись иномарка BMW и отечественная «Лада Гранта». По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки начал разворачиваться, но не уступил дорогу иномарке. «Лада Гранта» получила удар в правую часть и 
6 декабря 2018, 09:27
В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом

В Чапаевске под колесами «ГАЗели» оказалась женщина-пешеход. Во вторник, 4 декабря, 38-летний водитель ехал на ГАЗ-27660 по улице Советской. Когда он приблизился к дому №103, то остановился. Включив заднюю передачу, мужчина начал движение назад в сторону улицы Московской. При движении 
5 декабря 2018, 02:25
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