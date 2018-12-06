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В Самарской области введут дневной «тихий час»
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6 декабря 2018, 05:55
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Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц
В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина.
За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, по которым завели уголовные …
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6 декабря 2018, 05:05
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«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки
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6 декабря 2018, 04:13
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Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»
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6 декабря 2018, 03:36
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В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района
В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский …
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6 декабря 2018, 01:29
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Сбил и сбежал: в Сызрани неизвестная машина наехала на пешехода
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6 декабря 2018, 09:58
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В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку
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6 декабря 2018, 09:27
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В Чапаевске грузовая «ГАЗель» сбила женщину, когда двигалась задним ходом
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5 декабря 2018, 02:25