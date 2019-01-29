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Материалы по теме:

В Тольятти в ДТП с «Ладой» и снегоуборочным трактором погибла 23-летняя девушка

В Тольятти в ДТП с «Ладой» и снегоуборочным трактором погибла 23-летняя девушка

В ночь на вторник, 29 января, в Тольятти произошла смертельная авария. 23-летний водитель ВАЗ-2110 столкнулся с трактором коммунальной службы на улице Борковской. В этот момент техника, убиравшая снег, ехала в попутном направлении. 23-летняя пассажирка легковушки получила страшные травмы и погибла. 
29 января 2019, 01:21
На реализацию 12 нацпроектов Самарская область получила 15 млрд рублей в этом году

На реализацию 12 нацпроектов Самарская область получила 15 млрд рублей в этом году

Губернатор Дмитрий Азаров призвал депутатов губернской думы включиться в работу по реализации в регионе 12-ти национальных проектов. На 2019 год в рамках этих проектов Самарская область уже получила из федерального бюджета 15 млрд рублей. В сфере здравоохранения будут уделять внимание 
29 января 2019, 12:53
В Самаре хозяйка торговой точки пыталась подкупить полицейского

В Самаре хозяйка торговой точки пыталась подкупить полицейского

В Самаре завели уголовное дело на 65-летнюю местную жительницу, хозяйку торгового павильона на улице Ново-Вокзальной. Как рассказали в региональном Главке полиции, она предложила сотруднику подразделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции 20 тысяч рублей. Дама хотела избежать ответственности и обойтись 
28 января 2019, 02:28
В Тольятти ищут водителя, который спровоцировал ДТП с автобусом и сбежал

В Тольятти ищут водителя, который спровоцировал ДТП с автобусом и сбежал

Устроил ДТП и уехал. Полицейские из Тольятти ищут водителя и свидетелей аварии, которая произошла еще 18 января. Силовикам позвонили сотрудники больницы, куда обратился несовершеннолетний тольятинец - участник аварии. К счастью, школьник отделался только различными ушибами, а не более серьезными травмами. 
22 января 2019, 10:09
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