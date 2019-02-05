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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня

Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого 
5 февраля 2019, 09:40
В блогах: Где посмотреть отчёт о

В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?

Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы 
5 февраля 2019, 09:18
Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»

Игрок «Крыльев Советов» Евгений Башкиров перешёл в казанский «Рубин». Футболист подписал контракт на 1,5 года. В Самаре Башкиров играл с 2016 года. Здесь он прославился не только забитыми голами, но и скандалом. Осенью 2018-го его задержали инспекторы ГИБДД за вождение 
5 февраля 2019, 08:55
В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды

В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет 
5 февраля 2019, 08:36
В Тольятти нашли парк Черного властелина

В Тольятти нашли парк Черного властелина

Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке 

4 февраля 2019, 09:00
В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел

На каждого судебного пристава в Самарской области в 2018 году приходилось 4,3 тысяч дел. Об этом сообщили в пятницу, 1 февраля, представители регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Приоритетом было наполнение бюджетов. В прошлом году было перечислено свыше 3,5 млрд 
1 февраля 2019, 11:37
Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали

В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали "Центральная". Соответствующее распоряжение первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александра Нефёдова опубликовано на портале регионального кабмина. Речь идет о реконструкции проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с 
31 января 2019, 08:44
На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей

На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей

На реконструкцию самарского академического театра драмы имени Горького направят 3,5 млрд рублей, сообщает областное правительство. Проектно-сметную документацию рассчитывают подготовить к середине 2020 года. По предварительным данным, будет уменьшена площадь зрительного зала до 400-450 мест, поэтому потребуется строительство новой малой сцены. 
30 января 2019, 08:01
Дорогу на месте порыва теплотрассы в Самаре приведут в порядок в мае

Дорогу на месте порыва теплотрассы в Самаре приведут в порядок в мае

Стало известно, что дорогу на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора восстановят в начале мая. Ранее на этом месте произошли две крупные коммунальные аварии. Дефектные ведомости направили в «Т Плюс». Сейчас участок приводят в порядок по временной схеме, а на постоянной 
30 января 2019, 02:16
456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет

456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет

«Роскосмос» потратит 456 млн рублей на контроль за качеством работ при создании ракетно-космической техники, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Сумма будет разбита на 4 года. Выплаты начнутся уже с 1 февраля 2019, а должны завершиться, предварительно, в конце 
29 января 2019, 09:21
Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре

Последние новости с места аварии на тепломагистрали около дома № 257 по улице Стара-Загора: ведется центровка и подгонка нового участка теплопровода, развернуто два сварочных поста. Рабочие начали откачку воды из канала, сообщили в Минэнерго и ЖКХ. 
 
- К 12:00 планируется завершить 
23 января 2019, 10:57
Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен

Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен

Ввод в эксплуатацию улицы Луначарского в Самаре в настоящее время невозможен, заявили в департаменте градостроительства мэрии города. Проблемы возникли из-за того, что недавно там были проведены масштабные работы по замене водовода. Сначала их вели бестраншейным способом, чтобы сохранить асфальтовое 
27 декабря 2018, 08:14
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса

В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса

В областной столице с 06:00 21 декабря до 24:00 28 декабря будет ограничено движение транспорта на участке протяженностью 10 метров в районе дома № 165 «Б» по проспекту Карла Маркса. Как пояснили в горадминистрации, там будет проводиться ремонт тепловых сетей 
21 декабря 2018, 07:59
Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти

В пятницу, 7 декабря, в центре внимания городских властей, представителей прессы и общественников оказался парк имени 60-летия Советской власти. Напомним, что в течение последней недели тема не уходит с повестки - компания «Стройресурс» обратилась в мэрию за разрешением на разработку 
7 декабря 2018, 02:38
Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?

Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?

В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-летия Советской власти.

Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в 
5 декабря 2018, 10:12
Высотки вместо леса: в Самаре могут застроить парк имени 60-летия Советской власти

Высотки вместо леса: в Самаре могут застроить парк имени 60-летия Советской власти

Департамент градостроительства администрации Самары разрешил компании «Стройресурс» подготовить документы по планировке территории (проекта планировки и межевания) в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская и Московского шоссе в Кировском районе. Постановление появилось на официальном сайте мэрии. Отметим, что в этом районе находится 
4 декабря 2018, 10:31
В Самаре пройдет акция «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!»

В Самаре пройдет акция «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!»

29 июня в 12:00 в парке «Молодежный» пройдет антинаркотическая акция, сообщает городская администрация. Самарцы приглашаются к участию в веломарафоне «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!».
В 12:00 пройдет парад участников мероприятия, в 12:10 на суд зрителей свои выступления представят воспитанники спортивной 

27 июня 2014, 04:19
Жители Самары поддержали строительство Дворца единоборств

Жители Самары поддержали строительство Дворца единоборств

Дворец единоборств в Самаре будет построен в районе парка "Молодежный". Такое решение было принято в ДК имени Литвинова, где прошли публичные слушания по данному вопросу. Подавляющее большинство участников проголосовало за возведение спортивного комплекса.
Процедуру публичных слушаний проходил проект, уже одобренный 

30 июля 2013, 05:14
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