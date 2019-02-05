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В Сызрани нашли повешенным 25-летнего парня
Страшную находку обнаружили в дачном кооперативе в юго-западном районе Сызрани - труп 25-летнего мужчины. Сейчас специалисты устанавливают причины смерти погибшего. Известно, что тело нашли 1 февраля, оно висело на дереве. Сейчас официальная версия произошедшего не выдвигается, по факту смерти этого …
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5 февраля 2019, 09:40
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В блогах: Где посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"?
Блогер slavutich13 интересуется, где бы посмотреть отчёт о "косяках" самарского МП "Благоустройство"? "Весь "Твиттер" пестрит рапортами: почищено там-то и там-то, вывезено столько-то и столько-то. Работники МП все поголовно стахановцы, а начальники ночами не спят, всё о Самаре думают, приказы …
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5 февраля 2019, 09:18
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Игрок «Крыльев Советов» будет выступать за «Рубин»
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5 февраля 2019, 08:55
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В Самаре появился Центр компетенций по вопросам городской среды
В Самаре создан Центр компетенций по вопросам городской среды. Он будет внедрять современные подходы к благоустройству пространств с учетом интересов различных групп населения, а также помогать муниципальным образованиям готовить соответствующие проекты, говорится в сообщении правительства Самарской области. Новая структура будет …
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5 февраля 2019, 08:36
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В Тольятти нашли парк Черного властелина
Один из парков Тольятти приобрел странное название. Правда, только на Google-картах. Жители Автограда заметили в родном городе Центральный парк Черного властелина — известного мема, популярного героя Рунета. Обычно он предстает перед публикой в образе крепкого афроамериканца в черной кожаной кепке …
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4 февраля 2019, 09:00
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В 2018 году на каждого пристава в Самарской области приходилось 4,3 тыс. дел
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1 февраля 2019, 11:37
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Центральной быть: в Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали
В Самаре утвердили документацию по планировке территории для строительства магистрали "Центральная". Соответствующее распоряжение первого вице-губернатора, председателя правительства Самарской области Александра Нефёдова опубликовано на портале регионального кабмина. Речь идет о реконструкции проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с …
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31 января 2019, 08:44
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На реконструкцию Самарского театра драмы потратят 3,5 млрд рублей
На реконструкцию самарского академического театра драмы имени Горького направят 3,5 млрд рублей, сообщает областное правительство. Проектно-сметную документацию рассчитывают подготовить к середине 2020 года. По предварительным данным, будет уменьшена площадь зрительного зала до 400-450 мест, поэтому потребуется строительство новой малой сцены. …
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30 января 2019, 08:01
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Дорогу на месте порыва теплотрассы в Самаре приведут в порядок в мае
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30 января 2019, 02:16
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456 млн рублей потратят на контроль за качеством ракет
«Роскосмос» потратит 456 млн рублей на контроль за качеством работ при создании ракетно-космической техники, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Сумма будет разбита на 4 года. Выплаты начнутся уже с 1 февраля 2019, а должны завершиться, предварительно, в конце …
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29 января 2019, 09:21
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Рабочие устанавливают новый участок теплопровода на Стара-Загоре
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23 января 2019, 10:57
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Беды улицы Луначарского: ввод в эксплуатацию пока невозможен
Ввод в эксплуатацию улицы Луначарского в Самаре в настоящее время невозможен, заявили в департаменте градостроительства мэрии города. Проблемы возникли из-за того, что недавно там были проведены масштабные работы по замене водовода. Сначала их вели бестраншейным способом, чтобы сохранить асфальтовое …
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27 декабря 2018, 08:14
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В Самаре из-за ремонта теплосетей перекрыли участок на проспекте Карла Маркса
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21 декабря 2018, 07:59
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Департамент градостроительства высказался о проекте планировки парка 60-летия Советской власти
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7 декабря 2018, 02:38
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Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?
В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-летия Советской власти.
Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в …
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5 декабря 2018, 10:12
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Высотки вместо леса: в Самаре могут застроить парк имени 60-летия Советской власти
Департамент градостроительства администрации Самары разрешил компании «Стройресурс» подготовить документы по планировке территории (проекта планировки и межевания) в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская и Московского шоссе в Кировском районе. Постановление появилось на официальном сайте мэрии. Отметим, что в этом районе находится …
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4 декабря 2018, 10:31
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В Самаре пройдет акция «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!»
29 июня в 12:00 в парке «Молодежный» пройдет антинаркотическая акция, сообщает городская администрация. Самарцы приглашаются к участию в веломарафоне «Наркотикам - нет! Выбирай велосипед!».
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27 июня 2014, 04:19
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Жители Самары поддержали строительство Дворца единоборств
Дворец единоборств в Самаре будет построен в районе парка "Молодежный". Такое решение было принято в ДК имени Литвинова, где прошли публичные слушания по данному вопросу. Подавляющее большинство участников проголосовало за возведение спортивного комплекса.
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30 июля 2013, 05:14
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