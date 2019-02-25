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Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
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