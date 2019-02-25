В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной компании», которая завершила строительство дома для обманутых дольщиков на Владимирской. В ближайшее время представители комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям городской думы рассмотрят весь пакет документов, чтобы разобраться в ситуации и принять решение.