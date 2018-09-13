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В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти
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13 сентября 2018, 11:24
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В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину
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13 сентября 2018, 10:18
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На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии
Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону …
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13 сентября 2018, 09:41
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В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 09:09
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В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной
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16 августа 2018, 10:49
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26
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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
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14 августа 2018, 05:35
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Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре
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31 июля 2018, 11:13
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ГИБДД проверит самарские автобусы
23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками …
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22 июля 2018, 02:00
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На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС
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22 мая 2018, 03:35
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«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 05:00
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В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова
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26 января 2018, 11:52