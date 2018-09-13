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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

В МЧС рассказали, чем пахнет в Тольятти

Жители Тольятти с 10 по 12 сентября обращались в региональное ГУ МЧС по поводу странного, неприятного запаха в городе. Но сотрудники Тольяттинской станции скорой помощи и Самарского  областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи населению отметили, что к ним 
13 сентября 2018, 11:24
В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

Рано утром в четверг, 13 сентября, произошла смертельная авария в Самаре. В 6:15 19-летний водитель, ранее лишенный удостоверения за нарушение правил дорожного движения, ехал на своей «девятке» по Красноглисному шоссе в сторону Управленческого. В какой-то момент он утратил контроль над 
13 сентября 2018, 10:18
На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на  футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону 
13 сентября 2018, 09:41
В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В среду, 12 сентября, на 12 километре трассы «Урал - Демидовка» в Самарской области произошла смертельная авария. Около 21:20 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на обочину,  где сбил девятилетнего ребенка. Мальчик шел по краю проезжей части вместе  со своей 
13 сентября 2018, 09:09
В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

До 31 августа в Самаре перекроют движение на перекрестке улиц Вольской и Ново-Вокзальной. Там будут ремонтировать теплотрассу диаметром 500 миллиметров, а троллейбус № 15 и пять автобусных маршрутов пустят в объезд.

С утра 16 и до вечера 23  августа 
16 августа 2018, 10:49
В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
15 августа 2018, 10:26
«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре

Появилось видео эффектного пожара на проспекте Кирова в Самаре

В Сети очевидцы выложили несколько видеозаписей пожара около ТРК «Вива Лэнд» в Самаре. Напомним, что во вторник, 31 июля,  рано утром вспыхнул двухэтажный дом. К счастью, он был давно заброшен и прежние жильцы расселены. Пока информация о пострадавших не поступала.
31 июля 2018, 11:13
ГИБДД проверит самарские автобусы

ГИБДД проверит самарские автобусы

23 июля ГИБДД Самары проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе спецрейда инспекторы будут обращать внимание на превышение скорости данным видом транспорта, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, наличие у водителей соответствующей категории. Также проверят техническое состояние машин, соблюдение перевозчиками 
22 июля 2018, 02:00
На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

В Самаре установят стационарные посты ДПС на Московском шоссе и проспекте Кирова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Один пост разместят на 23 километре Московского шоссе, другой возле дома №1 по проспекту Кирова, рядом с мостом. На эти цели 

22 мая 2018, 03:35
«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

В Самаре на проспекте Кирова у поворота на проспект Карла Маркса появилась «двойная сплошная», сообщил в соцсети очевидец 21 мая. Он опубликовал 
21 мая 2018, 05:00
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре в 2019 году планируется начать реконструкцию проспекта Кирова. Дорогу предполагается расширить, чтобы Кировский мост заработал в полную силу. По словам главы региона Дмитрия Азарова, уже разработана проектная документация.  

«Рассчитываю, что уже в следующем году мы к 
26 января 2018, 11:52
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