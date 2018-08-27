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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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27 августа 2018, 05:50
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Решать проблемы переселенцев из аварийного жилья будут по-новому
Решение проблемы ветхого и аварийного жилья выведут на новый уровень. Федеральный Минстрой включил соответствующий пункт в национальный проект «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Большую часть средств выделят из федерального бюджета. Напомним, сейчас данным вопросом занимается …
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27 августа 2018, 05:41
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Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
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27 августа 2018, 05:27
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Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и …
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27 августа 2018, 05:07
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Новая развязка на Московском шоссе перекрыла выход из метро
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11 октября 2017, 05:19
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Самарский метрополитен собирается занять 40 миллионов рублей
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Как говорится в сопроводительной документации, кредит понадобился для пополнения оборотных средств. Срок займа - три года. Максимальная сумма процентов, которую организация готова заплатить банку - 21 миллион 600 тысяч рублей. Итоги конкурса подведут 30 …
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11 октября 2017, 03:55
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Бассейн или вагон: На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия
На Тайване появилась необычная оптическая иллюзия, о которой рассказали мировые информагентства. В городе Тайбэй метрополитен запустил вагоны с оформлением салона под спортивные площадки. Дизайнерские поезда представили в честь Всемирных университетских игр, которые пройдут здесь с 19 по 30 августа.
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17 июля 2017, 05:17
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В Самаре ужесточили правила пользования метро
Согласно постановлению мэрии, теперь перевозить мелких домашних животных и птиц можно только в контейнерах, "сумма измерений которых по длине, ширине и высоте не превышает 120 сантиметров". Собаку-проводника (в наморднике, на поводке и со специальным опознавательным знаком), сопровождающую пассажира-инвалида по зрению, …
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10 мая 2017, 04:39