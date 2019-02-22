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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста
В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона.
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22 февраля 2019, 04:38
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков
В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков. Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский …
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22 февраля 2019, 02:17
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Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу
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19 февраля 2019, 12:57
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Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова
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19 февраля 2019, 09:41
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Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций
Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый …
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18 февраля 2019, 10:27
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Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей
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18 февраля 2019, 01:38
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Поставлена ли точка в деле о стрельбе в центре Самары?
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15 февраля 2019, 06:05
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Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета
Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, …
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15 февраля 2019, 12:33
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Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре
Жители Самары проголосовали за ликвидацию скандально известного рынка на улице Авроры с дальнейшим приведением участка в порядок. Горожане выбрали 20 общественных территорий, которые войдут в шорт-лист голосования для определения первоочередности работ по благоустройству в текущем году. Об этом сообщает мэрия. …
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11 февраля 2019, 01:37
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В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции
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11 февраля 2019, 11:47
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В России рекордно подорожала курица
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8 февраля 2019, 11:13
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В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины
Самарские таможенники предотвратили ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen. Грузовое судно с конфетами следовало из Казахстана. Напомним, что этот товар запрещен к ввозу в России и считается санкционным. Вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении по статье …
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7 февраля 2019, 02:17
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