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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В Самаре около Дома офицеров установили скульптуры пехотинца, летчика, моряка и танкиста

В пятницу, 22 февраля, в канун Дня защитника Отечества в Самаре торжественно открыли скульптурную композицию в честь армейцев. Четыре бронзовые скульптуры расположены около здания Окружного Дома офицеров Самарского гарнизона. 

- Скульптура состоит из четырех частей, на которых изображены пехотинец, лётчик, 
22 февраля 2019, 04:38
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков

В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков.  Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский 
22 февраля 2019, 02:17
Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из колонии в Мордовии. Его встречала целая толпа - помимо жены и детей у ворот исправительного учреждения его ждали представители прессы. 
 
 - Такой вот я - полковник Квачков, мое состояние - к походу и бою 
19 февраля 2019, 12:57
Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

Самарский суд рассмотрит дело о взрыве газового баллона на Димитрова

В суд Промышленного района Самары передано уголовное дело о взрыве газового баллона на улице Димитрова. Напомним, что год назад, 5 февраля 2018 года, в доме № 110 по улице Георгия Димитрова произошел хлопок бытового газа, ожоги третьей степени получили двое 
19 февраля 2019, 09:41
Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Эксперты рассказали, каких последствий россиянам ждать от новых санкций

Новые санкции в отношении российских банков и компаний могут быть приняты властями США уже до начала весны. Сейчас соответствующий законопроект, который американские политики называют "Закон из Ада", внесён в Конгресс. По оценкам экспертов, он может нанести ущерб российской экономике, сопоставимый 
18 февраля 2019, 10:27
Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Эксперт: курс доллара в 2019 году не опустится ниже 65 рублей

Курс доллара США в 2019 году не опустится ниже 65 рублей. И, скорее всего, будет держаться в диапазоне до 70 рублей. Сейчас давление на отечественную валюту оказывает ожидание нового пакета санкций США против российских компаний и банков. Такие ограничения могут 
18 февраля 2019, 01:38
Поставлена ли точка в деле о стрельбе в центре Самары?

Поставлена ли точка в деле о стрельбе в центре Самары?

Штраф 40 тысяч рублей и конфискация травматического пистолета. В мировом суде Ленинского района завершилось второе и окончательное слушание по скандальному делу о стрельбе по собакам в центре города. Споры вокруг этой истории не утихают последние несколько недель. Как уже рассказывала 
15 февраля 2019, 06:05
Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Стрелявшего по собакам в Самаре оштрафовали и лишили пистолета

Несколько минут назад в мировом суде Ленинского района Самары завершилось рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в исторической части города. Судья признал 45-летнего Константина Фоменко виновным, назначил 40 тысяч рублей штрафа. Травматический пистолет у него должны изъять, 
15 февраля 2019, 12:33
Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре

Снести, нельзя помиловать: самарцы проголосовали за ликвидацию рынка на Авроре

Жители Самары проголосовали за ликвидацию скандально известного рынка на улице Авроры с дальнейшим приведением участка в порядок. Горожане выбрали 20 общественных территорий, которые войдут в шорт-лист голосования для определения первоочередности работ по благоустройству в текущем году. Об этом сообщает мэрия. 

11 февраля 2019, 01:37
В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

В Самаре уничтожили санкционные сыры из Италии и Франции

Во время проверки на рынке «Поток» в областной столице нашли санкционные товары. В розницу горожанам продавали сыры из Германии, Литвы, Италии, Польши, Франции, Финляндии. Напомним, что ввоз этих продуктов в Россию запрещен в ответ на введенные европейскими странами экономические санкции. 
11 февраля 2019, 11:47
В России рекордно подорожала курица

В России рекордно подорожала курица

В России зафиксировано резкое подорожание мяса курицы. По данным Росстата, средняя цена на этот продукт за год выросла на 22%. При этом сейчас больше половины белкового рациона жителей страны составляет именно курятина. Повышение оптовых цен на курицу по итогам января 
8 февраля 2019, 11:13
В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины

В Самаре арестовали 70 кг конфет из Украины

Самарские таможенники предотвратили ввоз партии кондитерских изделий, произведенных на украинской фабрике Roshen. Грузовое судно с конфетами следовало из Казахстана. Напомним, что этот товар запрещен к ввозу в России и считается санкционным. Вскоре было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 
7 февраля 2019, 02:17
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