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Материалы по теме:

В Тольятти ищут водителя, который спровоцировал ДТП с автобусом и сбежал

В Тольятти ищут водителя, который спровоцировал ДТП с автобусом и сбежал

Устроил ДТП и уехал. Полицейские из Тольятти ищут водителя и свидетелей аварии, которая произошла еще 18 января. Силовикам позвонили сотрудники больницы, куда обратился несовершеннолетний тольятинец - участник аварии. К счастью, школьник отделался только различными ушибами, а не более серьезными травмами. 
22 января 2019, 10:09
Объем внешней торговли самарских предприятий составил 3 млрд 700 млн долларов

Объем внешней торговли самарских предприятий составил 3 млрд 700 млн долларов

2/3 экспорта занимает продукция химической промышленности.
21 января 2019, 09:36
МВД через суд признало за собой право собственности на 10-процентную долю в здании на Николая Панова

МВД через суд признало за собой право собственности на 10-процентную долю в здании на Николая Панова

ГУ МВД по Самарской области через суд признало за собой право собственности и оперативного управления на 10-процентную долю в недостроенном здании на улице Николая Панова, 12. Соответствующее решение Фемиды появилось в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам дела, здание начали 
21 января 2019, 08:43
Дмитрий Шляхтин прокомментировал уход с поста председателя Совета директоров «Крыльев Советов»

Дмитрий Шляхтин прокомментировал уход с поста председателя Совета директоров «Крыльев Советов»

Дмитрий Шляхтин прокомментировал свой уход с поста председателя Совета директоров ПФК «Крылья Советов». Напомним, что глава региона Дмитрий Азаров рассказал 18 января, что должность займет заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. 

- Вопрос о моем уходе из «Крыльев Советов» 
18 января 2019, 03:47
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