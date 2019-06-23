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На самарской набережной проходит акция по профилактике рака кожи
В эти минуты в Самаре проходит акция, организованная сотрудниками областного онкологического диспансера. На Чкаловском спуске набережной Волги разбита «Палатка здоровья». Там все желающие могут обучиться приемам самообследования по выявлению меланомы, а также получить бесплатную консультацию врача-онколога и пройти диагностику.
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На радио DFM в Самаре стартует акция «Russian Language»
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18 июня 2019, 10:32
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Муралы, нарисованные на домах Самары к ЧМ-2018, претендуют на нью-йоркскую премию
Проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов» - серия из 11 муралов, расположенных вдоль центральных улиц столицы 63-го региона, претендует на получение профессиональной интернет-премии Webby Awards. Он участвует в номинации «Advertising, Media & PR. Best Influencer Endorsements». Поддержать номинанта можно, зарегистрировавшись
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12 апреля 2019, 02:47
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В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала
В субботу, 30 марта, на самарском железнодорожном вокзале на один час - с 20:30 до 21:30 по местному времени выключат подветку. Таким образом Куйбышевская магистраль присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час земли».
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В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны
Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует …
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«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам
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