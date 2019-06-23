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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Материалы по теме:

На самарской набережной проходит акция по профилактике рака кожи

На самарской набережной проходит акция по профилактике рака кожи

В эти минуты в Самаре проходит акция, организованная сотрудниками областного онкологического диспансера.  На Чкаловском спуске набережной Волги разбита «Палатка здоровья». Там все желающие могут  обучиться приемам самообследования по выявлению меланомы, а также получить бесплатную консультацию врача-онколога и пройти диагностику.

Подобные акции 

21 июня 2019, 01:28
На радио DFM в Самаре стартует акция «Russian Language»

На радио DFM в Самаре стартует акция «Russian Language»

Ежедневно проверяем вашу готовность к загранпоездкам на DFM в Самаре! Звоните по будням в 17.20 и по выходным в 16.20 по номеру (846) 341-102-9, переводите фразу из русских и иностранных слов и выигрывайте – «романтический ужин»!

Условия акции

Наименование акции: «Russian Language»*

Организатор 

18 июня 2019, 10:32
На «Русском радио» в Самаре стартует акция «Карту на стол» (18+)

На «Русском радио» в Самаре стартует акция «Карту на стол» (18+)

Лето - пора отпусков и путешествий по нашей стране! А хорошо ли вы знаете населенные пункты России? Проверим в игре «Карту на стол» на «Русском радио» в Самаре.  Ежедневно в 17.55 звоните по телефону (846) 341-100-3, угадывайте реально существующий населенный 

17 июня 2019, 10:42
Муралы, нарисованные на домах Самары к ЧМ-2018, претендуют на нью-йоркскую премию

Муралы, нарисованные на домах Самары к ЧМ-2018, претендуют на нью-йоркскую премию

Проект самарского стрит-арта «Истории чемпионов» - серия из 11 муралов, расположенных вдоль центральных улиц столицы 63-го региона, претендует на получение профессиональной интернет-премии Webby Awards. Он участвует в номинации «Advertising, Media & PR. Best Influencer Endorsements». Поддержать номинанта можно, зарегистрировавшись
12 апреля 2019, 02:47
В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала

В Самаре отключат подсветку железнодорожного вокзала

В субботу, 30 марта, на самарском железнодорожном вокзале на один час - с 20:30 до 21:30 по местному времени выключат подветку. Таким образом Куйбышевская магистраль присоединится к ежегодной международной экологической акции «Час земли».

- Куйбышевская железная дорога, отмечая важность проведения 
27 марта 2019, 10:28
В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует 
22 ноября 2018, 07:13
В Самаре откроют новое арт-пространство на бывшем ЗИМе

В Самаре откроют новое арт-пространство на бывшем ЗИМе

В середине декабря этого года в областной столице заработает новое арт-пространство. Лофт разместится в высотке на территории бывшего ЗИМа. Арт-пространство займет около 200 квадратных метров, здесь можно будет послушать музыку, увидеть инсталляции и картины современных художников. Сейчас из здания вывозят 
14 ноября 2018, 12:04
«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам

В Самаре в четверг, 26 апреля, в галерее «Виктория» откроется выставка «Электрическая Россия» (12+). На ней будут представлены работы, связанные с новыми медиа в российском искусстве. Самарцы увидят видео-, аудио- и 
26 апреля 2018, 01:08
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