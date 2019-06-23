«Надувные медвежьи сны» покажут самарцам В Самаре в четверг, 26 апреля, в галерее «Виктория» откроется выставка «Электрическая Россия» (12+). На ней будут представлены работы, связанные с новыми медиа в российском искусстве. Самарцы увидят видео-, аудио- и … В Самаре в четверг, 26 апреля, в галерее «Виктория» откроется выставка «Электрическая Россия» (12+). На ней будут представлены работы, связанные с новыми медиа в российском искусстве. Самарцы увидят видео-, аудио- и