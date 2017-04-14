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В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей
В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными …
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14 апреля 2017, 12:57
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Самара превращается в пустыню
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14 апреля 2017, 05:17
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На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей
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13 апреля 2017, 05:47
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Подержанные авто стали популярнее
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13 апреля 2017, 01:58
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В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника
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13 апреля 2017, 01:25
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В Самаре схвачен украинский шпион
Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.
Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения …
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13 апреля 2017, 12:20
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20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0
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13 апреля 2017, 12:03
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Тольяттинцы ополчились на рептилий
В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и …
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13 апреля 2017, 06:24
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Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку
Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.
В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и …
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12 апреля 2017, 11:18
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Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации
Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
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12 апреля 2017, 07:18
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В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. …
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12 апреля 2017, 06:00
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В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров
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11 апреля 2017, 08:02
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В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото
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11 апреля 2017, 03:48
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В Казани загорелся Храм всех религий
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10 апреля 2017, 09:40
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Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду
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10 апреля 2017, 07:25