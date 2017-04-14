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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей

В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными 

14 апреля 2017, 12:57
Самара превращается в пустыню

Самара превращается в пустыню

Блогер maxim_warrior интересуется, кто в Самаре отвечает за пыль? "Не пора ли начать убирать ее с улиц с нашего прекрасного города? Куда можно настучать, чтобы кому надо выдали волшебного пендаля?" - вопрошает автор. Комментаторы пишут, что "ничего с пылью в 

14 апреля 2017, 05:17
На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей

На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошел пожар на автостоянке. Огонь охватил пять автомобилей.

По данным МЧС, сообщение поступило около 15:30. Инцидент произошел на территории Самарского района на улице Алексея Толстого. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли 

13 апреля 2017, 05:47
Подержанные авто стали популярнее

Подержанные авто стали популярнее

В России стремительно растет рынок подержанных автомобилей. По итогам 2016 года в стране было продано 5 млн 200 тысяч машин с пробегом. Это на 6 процентов больше, чем годом ранее, говорится в отчете PriceWaterHouseCoopers. В 2017 году рост продолжится и 

13 апреля 2017, 01:58
В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

В Тольятти ищут пропавшего пятиклассника

Полиция распространила сообщение о поисках школьника из Тольятти. Пропал пятиклассник, ушедший из дома утром 10 апреля.

Мальчик был одет в серую куртку с капюшоном, синюю рубашку, брюки и кроссовки черного цвета.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят 
13 апреля 2017, 01:25
В Самаре схвачен украинский шпион

В Самаре схвачен украинский шпион

Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.

Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения 

13 апреля 2017, 12:20
20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля Flying Car 3.0

20 апреля в Монако состоится презентация первого в мире летающего автомобиля  Flying Car 3.0. Его разработкой два года занималась словацкая компания AeroMobil. Машина нового поколения делается из  сверхлегких материалов. В движение ее будет приводить двигатель мощностью 100 лошадиных  сил.  На 

13 апреля 2017, 12:03
Тольяттинцы ополчились на рептилий

Тольяттинцы ополчились на рептилий

В "Паблике Тольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что сегодня местные спасатели вывезли в лес ужа с улицы Победы. Ползучему не повезло: запаниковали местные жители, увидев, по их словам, крупную змею. Виновником переполоха оказался уж длиной более метра. Очень упитанный и 
13 апреля 2017, 06:24
Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Невыносимая жестокость: в Тольятти школьники избили 13-летнюю девочку

Несовершеннолетняя жительница Тольятти стала жертвой сверстников. Происшествие случилось в понедельник, 10 апреля.

В скорую помощь обратилась мама 13-летней девочки, сообщив о многочисленных травмах дочери. Медики выехали на вызов в Центральный район города. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плечевого сустава и 

12 апреля 2017, 11:18
Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Прокуратура Красноглинского района Самары подала иск с требованием уволить главу администрации

Речь идет о главе администрации Красноглинского района Самары Олеге Комарове. Причиной обращения надзорного ведомства стали выявленные в ходе проверки нарушения закона о противодействии коррупции.
Вывозом мусора в Красноглинском районе Самары занимается фирма, принадлежащая Людмиле Юдановой - матери Олега Комарова. ООО 

12 апреля 2017, 07:18
В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. 

12 апреля 2017, 06:00
В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

В Сызрани загорелся камыш на площади более 200 квадратных метров

Сразу несколько травяных пожаров произошло сегодня в Сызрани. Примерно в 13 часов у санатория «Отдых» горала трава на площади около 50 квадратных метров, сообщает портал «Маленькая Сызрань». Затем в пойме реки Кубра горел камыш  на площади в несколько сотен квадратных метров. 

11 апреля 2017, 08:02
В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В Самаре в районе «Космопорта» вспыхнул автомобиль, есть фото

В ночь на 11 апреля в Самаре сгорел легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото с места происшествия в социальной сети. По его словам, инцидент произошел в районе ТЦ «Космопорт», судя по снимку, на улице Карбышева. На место происшествия выезжали пожарные. О 
11 апреля 2017, 03:48
В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. 

10 апреля 2017, 09:40
Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

Появились адреса самарских домов, в которых отключат холодную воду

В Самаре с 10 по 13 апреля запланировано проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. По ряду адресов холодную воду отключат, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы».

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10 апреля 2017, 07:25
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