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«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России
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28 сентября 2018, 09:31
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Самару на выходных захватят дожди
В выходные календарная осень окончательно установится в Самарской области: синоптики обещают осадки и прохладную погоду. По данным Приволжского УГМС, при прохождении фронтальных разделов циклонов в регионе будут выпадать небольшие и умеренные осадки. Местами усилится ветер. На территорию области будет поступать …
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28 сентября 2018, 08:58
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На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей
В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".
Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» …
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28 сентября 2018, 08:33
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Перспективы развития ПАО "Кузнецов" обсудили в Москве
Глава региона провел встречу с генеральным директором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александром Артюховым и первым заместителем госкорпорации "Ростех" Владимиром Артяковым, на которой подробно обсуждались перспективы развития одного из крупнейших предприятий губернии — ПАО "Кузнецов". Это произошло в Москве, где Дмитрий …
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28 сентября 2018, 08:22
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В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей
В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.
Смотрите …
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27 сентября 2018, 12:32
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Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам
С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до …
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27 сентября 2018, 08:35
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Стало известно, когда в Самаре включат отопление
Выбрана предварительная дата, когда стартует отопительный сезон в Самаре. По словам заместителя главы областной столицы Владимира Василенко, запуск отопительного сезона запланирован на 1 октября. Когда самарцы поинтересовались, почему бы не наладить подачу отопления в дома уже сейчас, когда значительно …
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26 сентября 2018, 09:08
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Пенсионеры составляют треть населения Самарской области
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26 сентября 2018, 05:16
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В Самарской области уже начался отопительный сезон
В Самарской области стартовал отопительный сезон: первыми тепло в дома получили жители Похвистневского района. Напомним, что по постановлению правительства России, подключать отопление нужно после пяти дней, в течение которых средняя температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла. По …
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26 сентября 2018, 09:09
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Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона
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24 сентября 2018, 08:33
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Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области
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24 сентября 2018, 12:10
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В Самаре 200 домов остаются без горячей воды
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18 сентября 2018, 10:19
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В Самаре без горячей воды сидят жители 15 домов
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4 сентября 2018, 10:43
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3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга
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23 августа 2018, 08:42
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Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары
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21 августа 2018, 02:21