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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» и вышли в 1/8 финала Кубка России

В четверг, 27 сентября, самарские «Крылья Советов» вышли в 1/8 финала Кубка России, одержав победу над «Тамбовом». Матч завершился со счетом 2:1.

Гол самарцам был забит в первом тайме: на 37-й минуте Евгений Конюхов сумел справиться с ударом противника, 
28 сентября 2018, 09:31
Самару на выходных захватят дожди

Самару на выходных захватят дожди

В выходные календарная осень окончательно установится в Самарской области: синоптики обещают осадки и прохладную погоду. По данным Приволжского УГМС, при прохождении фронтальных разделов циклонов в регионе будут выпадать небольшие и умеренные осадки. Местами усилится ветер. На территорию области будет поступать 
28 сентября 2018, 08:58
На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

На завершение реконструкции ресторана «Аквариум» потратят еще 120 млн рублей

В Самаре направят еще 120 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер выиграла фирма "Вист".

Согласно техзаданию, ей предстоит заняться дополнительными работами по приспособлению здания «Аквариума» 
28 сентября 2018, 08:33
Перспективы развития ПАО

Перспективы развития ПАО "Кузнецов" обсудили в Москве

Глава региона провел встречу с генеральным директором АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александром Артюховым и первым заместителем госкорпорации "Ростех" Владимиром Артяковым, на которой подробно обсуждались перспективы развития одного из крупнейших предприятий губернии — ПАО "Кузнецов". Это произошло в Москве, где Дмитрий 
28 сентября 2018, 08:22
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.

Смотрите 

27 сентября 2018, 12:32
Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

Российские банки будут блокировать сомнительные операции по картам

С 26 сентября российские банки начали требовать от клиентов подтверждения «сомнительных» платежей. Вступили в силу соответствующие поправки в закон о банковской деятельности. Согласно документу, финансовые организации обязаны блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие самих карт на срок до 
27 сентября 2018, 08:35
Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Стало известно, когда в Самаре включат отопление

Выбрана предварительная дата, когда стартует отопительный сезон в Самаре. По словам заместителя главы областной столицы Владимира Василенко, запуск отопительного сезона запланирован на 1 октября. Когда самарцы поинтересовались, почему бы не наладить подачу отопления в дома уже сейчас, когда значительно 
26 сентября 2018, 09:08
Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Пенсионеры составляют треть населения Самарской области

Треть жителей Самарской области — пенсионеры. На 1 июля этого года в регионе насчитывалось 986 тысяч человек, достигших пенсионного возраста. Интересно, что 22 % из них, то есть 213 тысяч самарцев, продолжают работать. По данным Самарастата, средний размер пенсий составляет 
26 сентября 2018, 05:16
В Самарской области уже начался отопительный сезон

В Самарской области уже начался отопительный сезон

В Самарской области стартовал отопительный сезон: первыми тепло в дома получили жители Похвистневского района. Напомним, что по постановлению правительства России, подключать отопление нужно после пяти дней, в течение которых средняя температура воздуха не будет подниматься выше 8 градусов тепла. По 
26 сентября 2018, 09:09
Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Насколько готовы коммунальщики к началу отопительного сезона

Похолодало ненадолго. Синоптики обещают Поволжью второе бабье лето. Когда оно наступит и насколько тогда сдвинется отопительный сезон? Готовы ли к нему самарские коммунальщики, учитывая, что в некоторых домах после опрессовки до сих пор нет горячей воды? Смотрите программу "ЖКХ: вопросы 

24 сентября 2018, 08:33
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон 
24 сентября 2018, 12:10
В Самаре 200 домов остаются без горячей воды

В Самаре 200 домов остаются без горячей воды

В Самаре горячей воды до сих пор нет в 200 домах, сообщает департамент городского хозяйства. По данным ведомства, по вине поставщиков тепла, которые не смогли расплатиться за газ, без горячего водоснабжения остаются 28 домов. Из них 11 - в Советском 
18 сентября 2018, 10:19
В Самаре без горячей воды сидят жители 15 домов

В Самаре без горячей воды сидят жители 15 домов

До сих пор в 15 жилых домах в Самаре нет горячей воды. В многоэтажках № 78, 84, 90 по улице Гагарина и в домах № 1 и 3 по улице Сорокина устраняют повреждения тепловых сетей. Рабочие должны завершить ремонт во 
4 сентября 2018, 10:43
3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

3 тысячи организаций в Самарской области остались без горячей воды из-за огромного долга

Около трех тысяч организаций в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске лишились горячей воды по данным «ЭнергосбыТ Плюс» на 22 августа. Все эти предприятия накопили крупные долги за потребленную тепловую энергию, причем, некоторые из них не погасили задолженности за 2017 год. В 
23 августа 2018, 08:42
Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
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