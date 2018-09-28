В Самаре горячей воды до сих пор нет в 200 домах, сообщает департамент городского хозяйства. По данным ведомства, по вине поставщиков тепла, которые не смогли расплатиться за газ, без горячего водоснабжения остаются 28 домов. Из них 11 - в Советском