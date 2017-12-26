Во вторник, 26 декабря, в 13 часов в городской думе началась процедура инаугурации нового главы Самары. Впервые этот пост получила женщина. Большинством голосов депутатов новым сити-менеджером избрана Елена Лапушкина, возглавлявшая администрацию Железнодорожного района Самары. Корреспондент ТРК «ТЕРРА» прислал фото с церемонии инаугурации.
Как уже сообщала «ТЕРРА», всего на конкурс по отбору кандидатов главы Самары было подано 46 заявок. Комиссия из 20 человек отобрала три лучших. На рассмотрение гордумы предложили кандидатуры Антона Алимова, Константина Ряднова и Елены Лапушкиной.
Народные избранники посчитали, что лучше всех справится Лапушкина, которая среди своих главных задач на будущий год назвала проведение выборов президента и чемпионата мира по футболу. Репортаж с места событий смотрите в вечерних выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45 и в 23:25.
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«Первая часть 39-го заседания Думы завершилась. Большинством голосов депутаты утвердили на посту главы г. о. …
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На расширенном заседании Самарской губернской думы в академическом театре оперы и балета состоялась церемония инаугурации Николая Меркушкина, который одержал чистую победу на сентябрьских выборах губернатора Самарской области.
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Сегодня, 23 сентября, состоится инаугурация Николая Меркушкина, который одержал чистую победу на выборах губернатора Самарской области. Церемония пройдет в академическом театре оперы и балета. Напомним, 14 сентября в результате волеизъявления граждан действующий глава региона набрал более 91% голосов - это …
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Инаугурация Николая Меркушкина состоится в Самаре 23 сентября в оперном театре
Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Самарской области Николая Меркушкина состоится во вторник, 23 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета.
Напомним, досрочные выборы губернатора Самарской области состоялись 14 сентября. Победу одержал Николай Меркушкин, за …
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