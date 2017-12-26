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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров поздравил нового мэра Самары Елену Лапушкину

Дмитрий Азаров поздравил нового мэра Самары Елену Лапушкину

Глава региона Дмитрий Азаров поздравил Елену Лапушкину, которая стала новым главой Самары. Она вступила в должность во вторник, 26 декабря. И стала первой женщиной, получившей кресло самарского мэра.  Напомним, до этого Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района Самары. Она заявила, что 

26 декабря 2017, 03:40
Новым мэром Самары сегодня стала Елена Лапушкина

Новым мэром Самары сегодня стала Елена Лапушкина

Елена Лапушкина утверждена на посту главы Самары. Сегодня, 26 декабря, депутаты городской думы проголосовали за ее кандидатуру. До этого Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района.

«Первая часть 39-го заседания Думы завершилась. Большинством голосов депутаты утвердили на посту главы г. о. 
26 декабря 2017, 12:03
Новый глава Самары станет известен сегодня

Новый глава Самары станет известен сегодня

Сегодня, 26 декабря, депутаты Самарской городской думы должны утвердить нового главу Самары. Конкурсной комиссией из 46 претендентов определены трое лучших кандидатов, из которых народные избранники и выберут нового сити-менеджера. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации 
26 декабря 2017, 11:03
Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Отобраны три кандидата на пост главы Самары: Лапушкина, Ряднов, Алимов

Стали известны имена кандидатов на пост главы Самары, отобранных конкурсной комиссией в четверг, 21 декабря, на заседании в Самарской городской думе. Это советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов, глава администрации Железнодорожного района Самары Елена Лапушкина и гендиректор АО 
21 декабря 2017, 04:12
Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

Программу Елены Лапушкиной отметили в комиссии по выбору главы Самары

В четверг, 21 декабря, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары продолжает собеседования с претендентами, подавшими заявки. Утром стало известно, что замглавы Самары – руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев снял свою кандидатуру с конкурса, так же как и 
21 декабря 2017, 01:35
Олег Фурсов вновь стал главой Самары

Олег Фурсов вновь стал главой Самары

Во вторник, 13 октября, в Самаре состоялась церемония инаугурации главы Самары Олега Фурсова. Его кандидатуру почти единогласно утвердил городской совет депутатов.

На кресло главы Самары претендовали 8 человек. Документы на конкурс подали три пенсионера - два гражданских Елена Черезова 
14 октября 2015, 09:46
Николай Меркушкин вступил в должность губернатора Самарской области

Николай Меркушкин вступил в должность губернатора Самарской области

На расширенном заседании Самарской губернской думы в академическом театре оперы и балета состоялась церемония инаугурации Николая Меркушкина, который одержал чистую победу на сентябрьских выборах губернатора Самарской области.
Напомним, 14 сентября действующий глава региона набрал более 91% голосов - это самый 

23 сентября 2014, 07:08
23 сентября в Самаре состоится инаугурация Николая Меркушкина

23 сентября в Самаре состоится инаугурация Николая Меркушкина

Сегодня, 23 сентября, состоится инаугурация Николая Меркушкина, который одержал чистую победу на выборах губернатора Самарской области. Церемония пройдет в академическом театре оперы и балета. Напомним, 14 сентября в результате волеизъявления граждан действующий глава региона набрал более 91% голосов - это 
23 сентября 2014, 12:37
Инаугурация Николая Меркушкина состоится в Самаре 23 сентября в оперном театре

Инаугурация Николая Меркушкина состоится в Самаре 23 сентября в оперном театре

Торжественная церемония вступления в должность избранного губернатора Самарской области Николая Меркушкина состоится во вторник, 23 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета.       
 
Напомним, досрочные выборы губернатора Самарской области состоялись 14 сентября. Победу одержал Николай Меркушкин, за 
22 сентября 2014, 01:07
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