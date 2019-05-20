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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
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23 мая 2019, 02:27
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч
Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник …
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16 мая 2019, 11:28
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Продажи автомобилей Lada растут
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8 мая 2019, 12:35
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В Самаре 5 мая из-за футбола перекроют дублер Московского шоссе
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30 апреля 2019, 11:45
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В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской
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18 апреля 2019, 12:53
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В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец
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6 сентября 2018, 11:11
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За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек
В 2017 году специалистами “Самарских коммунальных систем” было заменено 525 крышек водопроводных и канализационных люков.
Часть крышек ломаются и деформируются от повышенной нагрузки или в связи с истечением периода срока службы. Но со слов коммунальщиков, проблема большей части открытых колодцев связана …
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18 августа 2017, 03:14
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В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото
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27 февраля 2017, 02:34
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Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы
В Самаре за 10 месяцев текущего года почти 120 канализационных колодцев закатали в асфальт или засыпали строительным мусором, пожаловались представители компании «Самарские коммунальные системы». Для обнаружения утерянных объектов инфраструктуры организация вынуждена нанимать сторонних специалистов с металлоискателями. Для прочистки каналов в …
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1 ноября 2016, 05:08
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