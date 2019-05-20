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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на 
23 мая 2019, 02:27
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
16 мая 2019, 11:28
Продажи автомобилей Lada растут

Продажи автомобилей Lada растут

По итогам первых четырех месяцев года продажи автомобилей Lada в России выросли почти на 4,5 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, информирует пресс-служба «АвтоВАЗа». Лидирующую позицию в апреле получила LADA Granta, раскуплено более 12 600 машин этого семейства, что 

8 мая 2019, 12:35
В Самаре 5 мая из-за футбола перекроют дублер Московского шоссе

В Самаре 5 мая из-за футбола перекроют дублер Московского шоссе

В воскресенье, 5 мая, в Самаре с 16:30 до 19:00 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя. Это будет сделано в связи с проведением матча между самарскими «Крыльями Советов» и 
30 апреля 2019, 11:45
В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

В Самаре запретят стоянку и остановку на участке Ташкентской

С 13 мая в областной столице запретят  остановку и стоянку транспортных средств на улице Ташкентской на участке от дома № 230 до № 118 по обеим сторонам проезжих частей. Ограничения связаны с проведением работ по содержанию и повышению пропускной способности 
18 апреля 2019, 12:53
В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

Быстрая реакция жителя Сызрани помогла спасти маленького мальчика от несчастного случая. Мужчина по имени Иван заметил, как ребенок наступил ногой на деревянную крышку колодца, расположенного около детсада на улице Циолковского, и провалился. Не теряя ни секунды, горожанин в пару прыжков 
6 сентября 2018, 11:11
За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек

За год в Самаре сломали и украли более 500 колодезных крышек

В 2017 году специалистами “Самарских коммунальных систем” было заменено 525 крышек водопроводных и канализационных люков.

Часть крышек ломаются и деформируются от повышенной нагрузки или в связи с истечением периода срока службы. Но со слов коммунальщиков, проблема большей части открытых колодцев связана 

18 августа 2017, 03:14
В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В сети появились фотографии с места происшествия в Сызрани. 10-летний ребенок провалился в открытый канализационный колодец. Он был скрыт под лужей. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля. По словам очевидцев, мальчик успел зацепиться за край колодца и смог выбраться.
27 февраля 2017, 02:34
Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы

Самарские коммунальщики посчитали закатанные в асфальт колодцы

В Самаре за 10 месяцев текущего года почти 120 канализационных колодцев закатали в асфальт или засыпали строительным мусором, пожаловались представители компании «Самарские коммунальные системы». Для обнаружения утерянных объектов инфраструктуры организация вынуждена нанимать сторонних специалистов с металлоискателями. Для прочистки каналов в 

1 ноября 2016, 05:08
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