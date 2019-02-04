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Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели
В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег …
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4 февраля 2019, 01:45
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В Самарской области пьяный водитель улетел в кювет: пострадали двое
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4 февраля 2019, 01:11
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В Самаре продлили маршруты автобусов № 47 и 295
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4 февраля 2019, 11:35
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В Самаре восстановили движение транспорта на Ставропольской
Хорошая новость для самарских автомобилистов: восстановлено движение транспорта на улице Ставропольской. Технологический сбой на водопроводной линии, из-за которого была перекрыта часть Ставропольской от Ново-Вокзальной до Александра Матросова, устранили в ночь с воскресенья на понедельник. Напомним, что на этом участке …
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4 февраля 2019, 10:24
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Под Сызранью в кювет скатился грузовик с жидким хлором
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4 февраля 2019, 09:22
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«Машины тоже влюбляются»: в Самаре Лада «оседлала» иномарку
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3 февраля 2019, 04:29
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Вот это «рекорд»! В Самаре фура протаранила 16 автомобилей
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2 февраля 2019, 01:57
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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50
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Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу
Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам …
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8 июля 2018, 02:53
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Мать четверых детей сбил насмерть внедорожник в Тольятти
В четверг, 5 июля, произошла страшная авария в Тольятти. По словам очевидцев, внедорожник «Нива» ехал со стороны улицы Баныкина. В районе дома №3а по улице Базовой на проезжую часть неожиданно выбежала женщина, сообщают свидетели в паблике «Происшествия Тольятти». Шофер …
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5 июля 2018, 08:54
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Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
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27 апреля 2018, 12:58
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В Тольятти сбили двух детей, 7-летний мальчик - в реанимации
Первое ДТП произошло на Автозаводском шоссе примерно в 18 часов. 47-летний водитель "Опеля", выехал на красный свет на перекрестке с улицей Мичурина и сбил 7-летнего пешехода. Ребенок переходил дорогу без сопровождения взрослых. Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой …
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24 марта 2018, 02:12
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Водитель «четырнадцатой» сбил женщину у светофора в Тольятти
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23 марта 2018, 02:49
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Пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери в самарской квартире
В Самаре полицейские раскрыли нападение на 37-летнего мужчину. Инцидент произошел 15 февраля в доме на улице Средне-Садовой. В одной из квартир между жильцами произошел конфликт: пенсионерка пыталась зарезать пьяного возлюбленного своей дочери. Потерпевший ранее судим, нигде не работает. Его обидчице …
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20 февраля 2018, 02:20
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В Самаре на Вольской автобус №56 насмерть сбил пенсионерку
Сегодня, 21 января, около 15:00 дня на пересечении улиц Вольской и Воронежской произошло ДТП со смертельным исходом, передает «Комсомольская правда в Самаре» . Автобус 56 маршрута сбил пенсионерку.
«Я сначала увидел автобус на аварийках. Подумал, машину какую-нибудь притерли. …
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21 января 2018, 04:42
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