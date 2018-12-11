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В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
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11 декабря 2018, 03:17
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Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды
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11 декабря 2018, 02:44
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Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
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11 декабря 2018, 02:29
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Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц
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11 декабря 2018, 01:11
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Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
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11 декабря 2018, 12:45
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Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу
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11 декабря 2018, 12:20
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Травмированы пассажирки: полицейские выясняют подробности ДТП на Ново-Вокзальной
Поздно вечером в воскресенье, 9 декабря, в Промышленном районе Самары произошла авария. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ново-Садовой в 21:49 столкнулись «Лада Гранта» и иномарка «Тойота». После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение, а отечественная легковушка - выкатилась на трамвайные …
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10 декабря 2018, 11:40
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«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе
В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения.
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9 декабря 2018, 08:07
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В ДТП с двумя иномарками и маршруткой пострадали двое самарцев
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9 декабря 2018, 07:43