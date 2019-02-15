10
13
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить 
15 февраля 2019, 07:11
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках

В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с 
15 февраля 2019, 05:14
В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны

В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что 
15 февраля 2019, 04:53
Фура снесла столб и улетела в кювет под Сызранью

Фура снесла столб и улетела в кювет под Сызранью

14 февраля под Сызранью произошло ДТП с участием большегруза. Все случилось в районе поселка Западный. Фура двигалась в сторону Самары. В какой-то момент водитель потерял управление машиной, она съехала в кювет и снесла фонарный столб. Информации о пострадавших нет, сообщает 
15 февраля 2019, 09:10
В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя

В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя

В среду вечером, 13 февраля, в Самаре под колеса легковушки попал пешеход. Примерно в 21:30 60-летний водитель «Лада Приора» ехал по по улице Алма-Атинской в направлении Черемшанской. По пути он сбил 35-летнего мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте. Пешеход 
14 февраля 2019, 05:18
В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка

Выяснилось, что в массовом ДТП в Автограде, которое случилось 14 февраля, есть пострадавшие. По информации ГИБДД Тольятти, на разных участках Обводного шоссе зафиксировали четыре ДТП, в каждом из них получили механические повреждения от двух до 4 машин. В одной из 
14 февраля 2019, 01:57
Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин

Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин

В четверг, 14 февраля, на Обводной дороге Тольятти произошла массовая авария - по словам очевидцев столкнулись 12 машин. Сейчас на месте событий работают сотрудники Госавтоинспекции, врачи и спасатели. Как пояснили водители проезжавших мимо авто, со стороны села Тимофеевка возникла пробка. 
14 февраля 2019, 01:30
Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков

На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.

Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции 

14 февраля 2019, 11:50
Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома

7 февраля в районе Жигулевской ГЭС за помощью к заместителю начальника отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти Андрею Капунову обратился местный житель. Он рассказал, что везет в роддом свою дочь. Женщину нужно было доставить в больницу как можно 

14 февраля 2019, 10:03
Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека

Наезд на пешехода, по словам проходивших мимо граждан, случился около семи часов вечера в районе перекрестка улиц Подшипниковой и Ерошевского в Самаре. Водитель автомобиля с характерным знаком на крыше, сбил на зебре мужчину средних лет.
 
По словам очевидцев, пострадавший 

13 февраля 2019, 07:47
В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашелся школьник, который пропал полтора месяца назад. Напомним, что 16-летний Виталий Е. вышел из дома на улице Железнодорожной 26 декабря и не вернулся. С родными он связывался последний раз вечером того же дня. Полицейские искали его на чердаках, 
13 февраля 2019, 12:55
В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода

Во вторник, 12 февраля, в Ставропольском районе под колесами машины оказался пешеход. В 13:00 63-летний водитель ехал на иномарке Hyundai Accent по селу Хрящевка. Он двигался по улице Ленина в направлении Кирова, когда внезапно сбил 68-летнюю женщину. На пострадавшей была 
13 февраля 2019, 11:48
Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Вечером, 3 октября в Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. 41-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении региональной столицы. В Сызранском районе мужчина разогнался до слишком высокой скорости. Из-за этого прицеп машины 

4 октября 2018, 11:24
Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Полиция выясняет детали ДТП, которое произошло в Самарской области. Все случилось на дороге «Никольское - Купино - Толстовка – станция Звезда». По ней ехала автоледи за рулем «Lifan». Женщина шла с превышением скорости. На 6-м километре дороги она выехала на 

27 сентября 2018, 02:13
Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти

12 августа в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал человек. По версии полицейских, 30-летний мужчина за рулем «BMW-320» ехал по улице Ларина со стороны Базовой. На одном из участков аварии водитель не справился с управлением и протаранил опору трубопровода.

В результате 

13 августа 2018, 01:06
Судебные приставы Тольятти продают «Porsche Cayenne S» должника

Судебные приставы Тольятти продают «Porsche Cayenne S» должника

Тольяттинец задолжал банку 700 тысяч рублей и, по всей видимости, не собирался расплачиваться. Банкирам ничего не оставалось, как обратиться в суд. Заявители требовали взыскать автомобиль «Porsche Cayenne S» 2004 года выпуска, который должник определил в банке в качестве залога. Суд 
5 ноября 2017, 06:35
Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет

Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет

Porsche Cayenne угодил в книгу рекордов Гиннеса. Он отбуксировал в аэропорту Шарль-де-Голль самолет Airbus A380 массой 285 тонн.
Как поясняют эксперты, у Porsche Cayenne максимально допустимая нагрузка составляет 3,5 тонны. При этом транспортное средство смогло протащить аэробус на 43 метра 

2 мая 2017, 12:47
Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России

Представители концерна KIA озвучили рублевые цены обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль предлагается с одной силовой установкой, полным приводом, в трех комплектациях.
Стоимость модели стартует с отметки в 2 419 900 рублей. Автомобиль получил дизельную «шестерку» на три литра, выдающую 250 л.с. 

3 апреля 2017, 05:19
Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
По данным южнокорейского автопроизводителя Kia, все экземпляры, продающиеся на территории нашей страны, успешно прошли сертификационные тестирования. В результате внедрения обязательной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 

27 декабря 2016, 03:20
Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto

Южнокорейская компания Kia опубликовала в Сети первые изображения обновленной модели Picanto. Официальная премьера компактного хэтчбека состоится уже в начале 2017 года в Корее.  

Судя по тизерам, Kia Picanto получил спортивную внешность с улучшенной оптикой, новыми бамперами и увеличенными патрубками.
Передние 
22 декабря 2016, 04:24
KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории

KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории

Корпорация KIA разместила третий видеотизер самой быстрой модели в своей истории.  На ролике можно оценить силуэт авто, головную и заднюю оптику, а также колеса и заднюю часть. Презентация автоновинки в кузове фастбэк состоится уже в январе 2017 года.
Новая модель от 

21 декабря 2016, 01:50
В России начались продажи обновленного Porsche Cayenne

В России начались продажи обновленного Porsche Cayenne

Обновленная модель Porsche Cayenne стала доступна российским автолюбителям, сообщает пресс-служба компании. При этом авто подорожало на 250 тыс. рублей. Теперь стоимость Porsche составляет 3,519 млн рублей.
Автомобиль доступен в двух комплектациях: с 3-литровым двигателем мощностью 245 лошадиных сил и с 

13 октября 2014, 07:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх