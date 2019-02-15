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Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Самарской области
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило уровень кредитного рейтинга Самарской области с уровня «Ba3» до «Ba2» с прогнозом «Стабильный». По оценкам экспертов, улучшение показателя отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере 63-го региона, произошедшие за последнее время. Они могут позволить …
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15 февраля 2019, 07:11
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Чапаевск станет территорией опережающего развития
В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия …
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15 февраля 2019, 06:45
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В Тольятти пропала беременная женщина, которая ушла из больницы в халате и тапочках
В Тольятти ищут 34-летнюю женщину - Юлию Апкину. Как сообщили активисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», 13 февраля она ушла из больницы в Центральном районе. Несмотря на мороз, на ней был только халат синего цвета до колен, сорочка с …
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15 февраля 2019, 05:14
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В Самаре 19-летнего парня поймали с пакетом марихуаны
В Самаре задержали 19-летнего парня, которого подозревают в контрабанде наркотиков. Как рассказали представители Самарской таможни, ему пришел пакет от неустановленного лица из Казахстана. Молодой человек лично получил посылку в одном из почтовых отделений, а затем ее изъяли. Эксперты установили, что …
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15 февраля 2019, 04:53
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Фура снесла столб и улетела в кювет под Сызранью
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15 февраля 2019, 09:10
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В Самаре «Приора» сбила пьяного пешехода-нарушителя
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14 февраля 2019, 05:18
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В одном из четырех ДТП в Тольятти пострадала 10-летняя девочка
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14 февраля 2019, 01:57
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Массовое ДТП в Тольятти: столкнулись 12 машин
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14 февраля 2019, 01:30
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Под Сызранью поймали браконьеров, ловивших раков
На днях сотрудники сызранской транспортной полиции провели рейд по выявлению браконьеров. В итоге, правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконной ловлей раков в акватории Саратовского водохранилища. При этом они использовали запрещенные приспособления – многозаходные ловушки.
Как сообщает пресс-служба управления транспортной полиции …
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14 февраля 2019, 11:50
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Настоящий подполковник: в Тольятти полицейский помог мужчине довезти дочь до роддома
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14 февраля 2019, 10:03
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Водитель Яндекс-Такси в Самаре сбил человека
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13 февраля 2019, 07:47
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В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад
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13 февраля 2019, 12:55
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В Хрящевке иномарка сбила 68-летнего пешехода
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13 февраля 2019, 11:48
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Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек
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4 октября 2018, 11:24
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Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области
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27 сентября 2018, 02:13
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Водитель иномарки на полном ходу влетел в опору трубопровода в Тольятти
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13 августа 2018, 01:06
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Судебные приставы Тольятти продают «Porsche Cayenne S» должника
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5 ноября 2017, 06:35
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Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет
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2 мая 2017, 12:47
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Объявлены цены и комплектации обновленного Kia Mohave в России
Представители концерна KIA озвучили рублевые цены обновленного внедорожника Mohave. Автомобиль предлагается с одной силовой установкой, полным приводом, в трех комплектациях.
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3 апреля 2017, 05:19
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Все автомобили Kia в РФ будут оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС»
На территории России все модели автомобилей, выпущенные концерном Kia, оснастят системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом информируют официальные представители компании.
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27 декабря 2016, 03:20
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Kia показала первые тизеры компактного хэтчбека Picanto
Южнокорейская компания Kia опубликовала в Сети первые изображения обновленной модели Picanto. Официальная премьера компактного хэтчбека состоится уже в начале 2017 года в Корее.
Судя по тизерам, Kia Picanto получил спортивную внешность с улучшенной оптикой, новыми бамперами и увеличенными патрубками.
Передние …
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22 декабря 2016, 04:24
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KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории
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21 декабря 2016, 01:50
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В России начались продажи обновленного Porsche Cayenne
Обновленная модель Porsche Cayenne стала доступна российским автолюбителям, сообщает пресс-служба компании. При этом авто подорожало на 250 тыс. рублей. Теперь стоимость Porsche составляет 3,519 млн рублей.
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13 октября 2014, 07:03
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