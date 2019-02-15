KIA показала тизер самой быстрой модели в своей истории Корпорация KIA разместила третий видеотизер самой быстрой модели в своей истории. На ролике можно оценить силуэт авто, головную и заднюю оптику, а также колеса и заднюю часть. Презентация автоновинки в кузове фастбэк состоится уже в январе 2017 года.

Новая модель от …