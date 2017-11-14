В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении командира 2 роты полка ДПС и его заместителя. Их подозревают в получении взятки, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Полицейские были задержаны в конце июля при получении денег. По версии следствия, подозреваемые, …