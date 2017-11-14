В Самаре полицейские помогли быстро доставить беременную женщину в больницу. Инспекторы ДПС дежурили возле ТЦ «Амбар», когда за помощью к ним обратился молодой мужчина. Он сказал, что у его жены начались роды и, опасаясь пробок, он попросил у полицейских содействия. Инспекторы приняли решение сопроводить машину роженицы до роддома. Беременную женщину быстро доставили в медучреждение, где у нее родился сын.
«Сотрудники самарской Госавтоинспекции желают маме и ее малышу здоровья и счастья», - указано в сообщении.
В полиции назвали имена сотрудников ДПС, которые помогали супругам: капитан полиции Блинов Владимир Геннадьевич, старший лейтенант полиции Карташов Сергей Александрович и старший лейтенант полиции Брусенцев Максим Михайлович.
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