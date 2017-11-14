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Материалы по теме:

ГИБДД разрешили останавливать авто в любом месте на дороге

ГИБДД разрешили останавливать авто в любом месте на дороге

Информацию о грядущих изменениях разместило МВД РФ на официальном сайте правовой информации. Новые правила начинают действовать 20 октября.
В частности, новый регламент подразумевает, что руководители структурных подразделений ДПС получат возможность самостоятельно определять места для надзора за соблюдением ПДД и способы 

12 октября 2017, 03:07
Рояль в кустах: В МВД рассказали, где будут стоять наряды ДПС по новому регламенту

Рояль в кустах: В МВД рассказали, где будут стоять наряды ДПС по новому регламенту

Эксперты МВД подготовили новый регламент, согласно которому патрули ДПС станут дежурить в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках. Отдельно оговаривается отмена запрета на проверку автомобилей вне стационарных постов, который появился пять лет назад. Заместитель главы МВД Александр Горовой 

24 августа 2017, 05:21
В Самаре задержаны командир роты ДПС и его заместитель

В Самаре задержаны командир роты ДПС и его заместитель

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении командира 2 роты полка ДПС и его заместителя. Их подозревают в получении взятки, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Полицейские были задержаны в конце июля при получении денег. По версии следствия, подозреваемые, 

4 августа 2017, 03:24
Почему в Самаре стали чаще рождаться тройняшки?

Почему в Самаре стали чаще рождаться тройняшки?

В Самарском областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи.

В последние годы врачи фиксируют рост 

2 августа 2017, 11:47
В Самаре начался бум тройняшек

В Самаре начался бум тройняшек

В Самарской областном перинатальном центре, открытом 11 месяцев назад, настоящий бум на тройни. Если раньше тройняшки рождались 2-3 раза в год, то в июле только в этом роддоме к выписке подготовили сразу три таких семьи. С чем это связано, смотрите 

1 августа 2017, 05:06
Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?

Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в 

2 июня 2017, 05:51
Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

Мам вынуждают платить за выдачу детей в тольяттинском роддоме

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на неизвестных личностей, которые организовали "мутный" бизнес в роддоме местного Медгородка. Ушлые дельцы здесь делают деньги на процедуре выдачи детей в зале выписки. Хочешь получить своего ребенка в торжественной обстановке и заснять 
20 апреля 2017, 05:42
У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

У лжебеременной из Новокуйбышевска в «животе» нашли наркотики

Жительница Новокуйбышевска, у которой нашли при себе 4 килограмма героина, прикидывалась беременной. Сотрудники ДПС остановили подозрительную машину на федеральной трассе неподалеку от села Дубовый Умет.

Полицейские рассказывают: 40-летняя пассажирка вела себя крайне нервно. Потом созналась, что везет наркотики в широком поясе 

28 февраля 2017, 02:36
В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В Тольятти перевернулся автомобиль с беременной девушкой

В понедельник, 30 января, в Тольятти произошло ДТП с автомобилем, в котором, по словам очевидцев, находилась беременная девушка. Официального подтверждения этим сведениям пока нет, передает 63.ru. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в социальной сети. 

Авария случилась на улице 
31 января 2017, 10:50
В самарском частном роддоме скончался младенец

В самарском частном роддоме скончался младенец

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного младенца из-за ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей.

Как передает областной следственный комитет, инцидент случился 28 сентября в родотделении одной из частных клиник Самары. В этот день в роддом привезли местную 32-летнюю жительницу. 

7 декабря 2016, 11:31
Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет

Прокуратура: Беременной тольяттинке из-за долгов соседей отключили свет

В Тольятти беременная женщина с ребенком остались без электричества из-за долгов соседей, сообщила прокуратура Комсомольского района.

После того как в квартире тольяттинки отключили свет, она обратилась в надзорное ведомство. Женщина заявила, что все счета за электроэнергию оплатила, долгов у нее нет.

Гражданка 

16 сентября 2016, 12:27
В Самаре после ДТП госпитализирована 16-летняя беременная девушка

В Самаре после ДТП госпитализирована 16-летняя беременная девушка

Несовершеннолетняя девушка, находящаяся на 5-м месяце беременности, попала в больницу после ДТП, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на данные областного управления ГИБДД.

Авария произошла днем в субботу, 30 августа, в Кировском районе Самары. На пр. Кирова 24-летний водитель 
1 сентября 2014, 04:26
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