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В блогах: Фрунзенский мост может стать Бобриным?
Самарец Антон Черепок отреагировал на конкурс названий для нового Фрунзенского моста.
"Как же надоел этот пресный и неинтересный официоз в названиях, - пишет автор. - Сейчас хотят дать название "Фрунзенскому" мосту в Самаре, и, как обычно, самое оригинальное …
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9 октября 2018, 06:16
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В блогах: Парк металлургов в Самаре скоро откроется
В Самаре совсем скоро после реконструкции должен открыться Парк металлургов. Об этом сообщил в "Твиттере" глава Кировского района города Игорь Рудаков. «По пути заехал в Парк металлургов... Скоро откроем!» - написал чиновник.
Кроме того, он коротко рассказал, что …
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9 октября 2018, 06:12
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В Самаре отопление дали в 95,6% домов
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9 октября 2018, 05:44
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В Самарской области 8986 человек заразились ОРВИ и гриппом
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9 октября 2018, 04:52
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Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей
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9 октября 2018, 03:12
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В Сызрани высокопоставленный силовик стал фигурантом уголовного дела
Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета России завело уголовное дело на высокопоставленного стража порядка. Подозреваемым оказался начальник отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела полиции МВД России. Дело возбудили по статье «Превышение должностных полномочий».
По версии следствия, подозреваемый скрыл …
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9 октября 2018, 02:21
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В Тольятти подростки стянули алкоголь на 30 тысяч рублей
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9 октября 2018, 01:21
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Обматерил полицейского: самарец проведет 4 месяца на исправительных работах
В Самарской области вынесен приговор жителю Челно-Вершинского района, который оскорбил силовика. В августе 31-летний ранее судимый мужчина напился и нецензурно обругал старшего участкового уполномоченного полиции в отделении «скорой помощи». Страж порядка в этот момент находился при исполнении. Служители Фемиды признали …
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9 октября 2018, 09:33
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Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности
В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции …
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5 октября 2018, 05:22
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В блогах: в Тольятти возбуждено дело "в результате тяжелой и кропотливой работы"
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, сегодня пайщики ЖСК "Татищев-2" побывали на личном приёме у руководителя управления Следственного комитета по Самарской области Валерия Самодайкина. "В результате тяжелой и кропотливой работы нам удалось добиться возбуждения уголовного дела против председателя ЖСК. …
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2 октября 2018, 08:29
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В Самарской области главреду одного из районных СМИ грозит миллионный штраф
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28 сентября 2018, 02:53