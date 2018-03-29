В Самаре ищут лихачей, которые сбили молодую девушку и женщину и скрылись с места происшествия. Оба ДТП произошли в центре города 28 марта с разницей всего в полчаса. Полицейские просят откликнуться очевидцев.
Первое ДТП случилось в Ленинском районе. 19 часов неустановленный автомобилист сбил на улице Братьев Коростелевых девушку 1997 года рождения. Она переходила дорогу в неустановленном месте около дома №140, указано в сообщении ГИБДД. Известно, что автомобиль неизвестной марки ехал со стороны Вилоновской в направлении Ленинской.
Через полчаса было совершено второе ДТП – в Октябрьском районе. Там при во дворе 23-го дома по Ново-Садовой была сбита женщина 1968 года рождения. Обе пострадавшие доставлены в больницу.
«Во всех случаях на месте происшествия остаются следы, по которым в дальнейшем возможно получить сведения, дающие возможность установить причастность к ДТП того или иного транспортного средства.
Однако не всегда ДТП происходят по вине водителя. В темное время суток наезды часто совершаются по вине самого пешехода, который неверно оценил расстояние до приближающегося транспорта или, находясь в состоянии алкогольного опьянения (что случается очень часто), неадекватно отреагировал на возникшую ситуацию. В любом случае водитель, покинувший место происшествия и оставивший без помощи пострадавшего, автоматически переходит в категорию нарушителя Закона», - сообщили в отделении пропаганды БДД О ГИБДД У МВД России по Самаре.
Согласно ПДД, причастный к ДТП водитель обязан «не покидать место происшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию». За нарушение этого требования предусмотрена ответственность в виде лишения водительских прав на срок до 18 месяцев или административный арест до 15 суток. Если пострадавшему причинен тяжкий вред, то это уже уголовная статья.
Очевидцев просят позвонить в полицию по телефонам: 02 или 951-91-21.
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