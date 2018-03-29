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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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36 туристов попали в ДТП в Австрии

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Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

Дети и женщина спасены на пожаре в Самарской области

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СК завел уголовное дело о смерти 16-летней девушки в клиниках СамГМУ

16-летняя пациентка умерла 10 января 2018 года в реанимации клиник Самарского государственного медуниверситета после плановой операции.
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В Самарской области женщина чистила картошку и проткнула ножом сожителя

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Пострадавшего 42-летнего мужчину с ножевым ранением госпитализировали в местную больницу. Фельдшер медучреждения передал информацию о пострадавшем полицейским. Установлено, что до госпитализации мужчина 

15 января 2018, 12:21
В Тольятти женщина зарезала сожителя и сама вызвала полицию

В Тольятти женщина зарезала сожителя и сама вызвала полицию

В Тольятти полицейские арестовали 56-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении убийства. Она сама обратилась в полицию, сообщив, что несколько раз ударила ножом своего сожителя. Мужчина погиб.

Как установили полицейские, подозреваемая и потерпевший выпивали в квартире. Во время застолья, между ними вспыхнула 

12 января 2018, 10:51
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти перебегавшую дорогу 23-летнюю девушку сбили два автобуса

В Тольятти полицейские устанавливают обстоятельства жуткого ДТП: 23-летнюю девушку сбили два автобуса. Видео, снятое регистратором одного из транспортных средств, опубликовано в социальной сети. ДТП произошло в воскресенье, 24 декабря, в 14:45. Маршрутка «Газель», которой управлял 47-летний водитель, ехала по улице 
25 декабря 2017, 10:21
В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске подросток с приятелем насмерть забили отчима девушки-заказчицы

В Чапаевске 20-летняя девушка заказала нападение на своего отчима подростку и его 25-летнему приятелю. В итоге мужчину забили насмерть. Теперь падчерица жертвы и нанятые ею «каратели» предстанут перед судом.

Согласно материалам дела, избиение отчима девушка заказала, так как испытывала к нему 

22 декабря 2017, 01:30
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